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    Ожидать ли от «Атлетико» удачного выступления в гостях?

    «Леванте» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Ла Лиги 23 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Атлетико»
    Альваро Мората
    В 31 туре чемпионата Испании «Леванте» будет принимать «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Камило Кано» 23 июня. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Леванте» — «Атлетико».
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    Футбол. Испания. Примера 23 Июня 2020 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 20:30 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.10
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.60
  • Ставка!
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    «Леванте»

    Валенсийская футбольная команда находится в середине турнирной таблицы. Имея в своем запасе 38 баллов, она занимает 11 позицию.

    Перед уходом на паузу у «Леванте» был неудачный отрезок из четырех поражений, который начался с потери очков в игре с «Алавесом» (0:1), а продолжился вылетом из Кубка от «Севильи» (1:3).

    Затем «лягушки» были слабее «Осасуны» (0:2) и «Барсы» (1:2), а в 23-м туре неприятная серия прервалась победой над «Леганесом» (2:0). Однако уже в следующем матче эта команда влетела «Вильярреалу» (1:2).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Позже подопечные Пако Лопеса одолели «Реал» (1:0), проиграли «Эйбару» (0:3) и разошлись миром с «Гранадой» (1:1). В ходе рестарта Примеры «Леванте» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1) и «Севильей» (1:1), а также взял три очка в дуэли с «Эспаньолом» (3:1).

    «Атлетико»

    После рестарта сезона клуб из Мадрида сумел подняться на 3 место, набрав 52 очка. Сейчас эта команда оттеснила «Севилью» из-за лучших дополнительных показателей.

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  • 09/06/2020

    • Подопечные Диего Симеоне перед паузой успели дважды сыграть с «Ливерпулем» в плей-офф Лиги чемпионов. По сумме двух встреч 4:2 «Атлетико» прошел в четвертьфинал.

    Однако в Примере тогда «матрасники» набрали 5 очков в 3 матчах. Сперва они победили «Вильярреал» (3:1), а затем сыграли вничью с «Эспаньолом» (1:1) и «Севильей» (2:2).

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    С ничейного результата началось и возобновление сезона. В 28-м туре «Атлетико» расписал мировую с «Атлетиком» (1:1), однако позже «индейцы» разбили «Осасуну» (5:0) и переиграли «Вальядолид» (1:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Леванте» в грядущем поединке оценивается в 6.00, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.70, а на победу «Атлетико» — 1.68.

    Команде Симеоне удалось ворваться в зону ЛЧ. Чтобы там закрепиться, она должна обыгрывать соперников из середины таблицы. Наши прогноз и ставка — победа «Атлетико» за 1.68. 0

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    «Леванте» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Ла Лиги 23 июня 2020 года. Прогноз на «Леванте» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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