«Тондела» — «Авеш». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч чемпионата Португалии 11 июня 2020 года

В 26-м туре чемпионата Португалии «Тондела» будет принимать «Авеш». Матч пройдет в Тонделе 11 июня. Начало — в 23:15 мск. Прогноз на «Тондела» — «Авеш».

«Тондела»

Безвыигрышная серия «Тонделы» насчитывает уже шесть матчей в чемпионате Португалии. В четырех из них команда проиграла.

В последних двух турах перед остановкой сезона «Тондела» сперва проиграла «Витории Гимараэш», а затем прервала серию из трех подряд поражений, сыграв вничью с «Боавиштой» — 1:1.

В первом туре после паузы клуб сыграл вничью 0:0 с «Бенфикой».

В турнирной таблице чемпионата Португалии «Тондела» занимает 14-е место. У команды 26 набранных очков, и от зоны вылета ее отделяют весьма комфортные семь пунктов.

«Авеш»

Клуб из Авеша после 25 туров находится на последнем, 18 месте, имея на своем счету всего 13 очков. От спасительной 16-й строчки его отделяют 12 пунктов.

Логично, что команда находится в плохой форме. Это подтверждает серия из шести матчей чемпионата Португалии без побед.

При этом в предыдущих четырех поединках коллектив терпел поражения. В первой игре после карантина он уступил дома «Белененсешу» (0:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80, тогда как успех гостей оценивается в 4,50, ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Тондела» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0