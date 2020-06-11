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    Оторвется ли «Тондела» от зоны вылета?

    «Тондела» — «Авеш». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч чемпионата Португалии 11 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Тондела» — «Авеш»
    «Тондела» идет на 14-м месте
    В 26-м туре чемпионата Португалии «Тондела» будет принимать «Авеш». Матч пройдет в Тонделе 11 июня. Начало — в 23:15 мск. Прогноз на «Тондела» — «Авеш».
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    Футбол. Португалия. Примера 11 Июня 2020 года
    Тондела
  • Португалия. Примера
    •  Тондела 23:15 Авеш Авеш
  • Португалия. Примера
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.40
  • Ставка!
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    «Тондела»

    Безвыигрышная серия «Тонделы» насчитывает уже шесть матчей в чемпионате Португалии. В четырех из них команда проиграла.

    В последних двух турах перед остановкой сезона «Тондела» сперва проиграла «Витории Гимараэш», а затем прервала серию из трех подряд поражений, сыграв вничью с «Боавиштой» — 1:1.

    В первом туре после паузы клуб сыграл вничью 0:0 с «Бенфикой».

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    В турнирной таблице чемпионата Португалии «Тондела» занимает 14-е место. У команды 26 набранных очков, и от зоны вылета ее отделяют весьма комфортные семь пунктов.

    «Авеш»

    Клуб из Авеша после 25 туров находится на последнем, 18 месте, имея на своем счету всего 13 очков. От спасительной 16-й строчки его отделяют 12 пунктов.

    Логично, что команда находится в плохой форме. Это подтверждает серия из шести матчей чемпионата Португалии без побед.

    При этом в предыдущих четырех поединках коллектив терпел поражения. В первой игре после карантина он уступил дома «Белененсешу» (0:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80, тогда как успех гостей оценивается в 4,50, ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Тондела» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0

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