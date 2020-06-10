«Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Кубка Германии по футболу 10 июня 2020 года

В среду, 10 июня, «Бавария» на своем поле примет «Айнтрахт» в рамках 1/2 финала Кубка Германии. Встреча, которая пройдет на «Альянц Арене», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Бавария» — «Айнтрахт».

«Бавария»

«Бавария» без особых проблем добралась до полуфинала Кубка Германии, поочередно обыграв «Энерги» (3:1), «Бохум» (2:1), «Хоффенхайм» (4:3) и «Шальке» (1:0).

В Бундеслиге подопечные Ханса-Дитера Флика уверенно лидируют, набрав 70 очков в 30 сыгранных турах.

После выхода из карантина мюнхенцы выиграли у «Униона» (2:0), «Айнтрахта» (5:2), дортмундской «Боруссии» (1:0), «Фортуны» (5:0) и «Байера» (4:2).

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В лазарете «Баварии» находятся Фелипе Коутиньо, Корентен Толиссо и Никлас Зюле.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» в Кубке Германии прошел «Вальдхоф» (5:3), «Санкт-Паули» (2:1), «Лейпциг» (3:1) и «Вердер» (2:0).

В турнирной таблице чемпионата Германии «орлы» занимают 11-е место, имея на своем счету 35 очков.

В мае и июне команда Адольфа Хюттера уступила менхенгладбахской «Боруссии» (1:3), «Баварии» (2:5) и «Майнцу» (0:2), разошлась миром с «Фрайбургом» (3:3), а также обыграла «Вольфсбург» (2:1) и «Вердер» (3:0).

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После травм у «Айнтрахта» восстанавливаются Желсон Фернандеш и Гонсалу Пасиенсия.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Баварии» — 1.17, победа «Айнтрахта» — 15.50, ничья — 8.50.

Фаворит в этой паре действительно очевиден, ведь мюнхенская команда имеет на своем счету десятиматчевую серию побед, во время которой забила 36 голов, а пропустила всего 7.

«Бавария» — главный претендент на чемпионский титул. Пару недель назад она, к слову, уверенно разобралась с «Айнтрахтом», выиграв 5:2.

Итак, в победителе мы не сомневаемся. Осталось лишь узнать, как много голов нас ждет. Нам кажется, что их будет достаточно, учитывая форму мюнхенцев. Наши прогноз и ставка — «победа "Баварии" и тотал больше 3,5» за 1.86.

Также можно присмотреться к ставке «обе команды забьют» за 1.90. «Айнтрахт» много пропускает, но ему порой удается много забивать, в том числе и в матчах с фаворитами. 0