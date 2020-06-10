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    Выйдет ли «Бавария» в финал Кубка Германии?

    «Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Кубка Германии по футболу 10 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Айнтрахт»
    Серж Гнабри
    В среду, 10 июня, «Бавария» на своем поле примет «Айнтрахт» в рамках 1/2 финала Кубка Германии. Встреча, которая пройдет на «Альянц Арене», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Бавария» — «Айнтрахт».
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    Футбол. Германия. Кубок 10 Июня 2020 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 21:45 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.14
  • X
  • 8.90
  • 2
  • 16.00
  • Ставка!
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    «Бавария»

    «Бавария» без особых проблем добралась до полуфинала Кубка Германии, поочередно обыграв «Энерги» (3:1), «Бохум» (2:1), «Хоффенхайм» (4:3) и «Шальке» (1:0).

    В Бундеслиге подопечные Ханса-Дитера Флика уверенно лидируют, набрав 70 очков в 30 сыгранных турах.

    После выхода из карантина мюнхенцы выиграли у «Униона» (2:0), «Айнтрахта» (5:2), дортмундской «Боруссии» (1:0), «Фортуны» (5:0) и «Байера» (4:2).

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    В лазарете «Баварии» находятся Фелипе Коутиньо, Корентен Толиссо и Никлас Зюле.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» в Кубке Германии прошел «Вальдхоф» (5:3), «Санкт-Паули» (2:1), «Лейпциг» (3:1) и «Вердер» (2:0).

    В турнирной таблице чемпионата Германии «орлы» занимают 11-е место, имея на своем счету 35 очков.

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  • 07/06/2020

    • В мае и июне команда Адольфа Хюттера уступила менхенгладбахской «Боруссии» (1:3), «Баварии» (2:5) и «Майнцу» (0:2), разошлась миром с «Фрайбургом» (3:3), а также обыграла «Вольфсбург» (2:1) и «Вердер» (3:0).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    После травм у «Айнтрахта» восстанавливаются Желсон Фернандеш и Гонсалу Пасиенсия.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Баварии» — 1.17, победа «Айнтрахта» — 15.50, ничья — 8.50.

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    Фаворит в этой паре действительно очевиден, ведь мюнхенская команда имеет на своем счету десятиматчевую серию побед, во время которой забила 36 голов, а пропустила всего 7.

    «Бавария» — главный претендент на чемпионский титул. Пару недель назад она, к слову, уверенно разобралась с «Айнтрахтом», выиграв 5:2.

    Итак, в победителе мы не сомневаемся. Осталось лишь узнать, как много голов нас ждет. Нам кажется, что их будет достаточно, учитывая форму мюнхенцев. Наши прогноз и ставка — «победа "Баварии" и тотал больше 3,5» за 1.86.

    Также можно присмотреться к ставке «обе команды забьют» за 1.90. «Айнтрахт» много пропускает, но ему порой удается много забивать, в том числе и в матчах с фаворитами. 0

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    «Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Кубка Германии по футболу 10 июня 2020 года. Прогноз на «Бавария» — «Айнтрахт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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