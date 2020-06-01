«Митьюлланд» — «Хорсенс». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Дании по футболу 1 июня 2020 года

В понедельник, 1 июня, в 25-м туре чемпионата Дании по футболу «Митьюлланд» на своей арене сыграет с «Хорсенсом». Начало встречи — в 17:00 по мск. Прогноз на «Митьюлланд» — «Хорсенс».

«Митьюлланд»

«Митьюлланд» после 24 туров возглавляет турнирную таблицу датской Суперлиги, имея на своем счету 62 балла и опережает второю позицию на 12 пунктов.

У клуба из города Хернинг на данный момент 7-матчевая победная серия с учетом всех турниров, в которой коллектив даже не пропускал.

Перед уходом на отдых «волки» в родных стенах разгромили «Сендерийске» (3:0) и на выезде «Раннерс» (2:0), а несколько дней тому назад крупно обыграли «Ольборг» (3:0) в товарняке.

В родных стенах в текущем первенстве «Митьюлланд» выступает сильно, уступив лишь два раза в 12 встречах, девять матчей выиграл и раз сыграл вничью, разница мячей — 20:9.

«Хорсенс»

«Хорсенс» с 28 баллами находится на десятой позиции в турнирной таблице. Шансов попасть в первую шестерку у команды нет даже теоретических.

Свою последнюю встречу «желтые» провели еще 8 марта, обыграв тогда на выезде 1:0 «Копенгаген», а немного ранее прошли в Кубке страны по пенальти «Силькеборг», но до этого команда проиграла семь игр подряд во всех турнирах.

Гостевые встречи не особо хорошо даются «Хорсенсу». В 12 выездных матчах коллектив одержал три виктории, трижды сыграл вничью и шесть поединков проиграл, разница мячей — 9:21.

В первом круге «Митьюлланд» взял верх на поле «Хорсенса» (2:0), в прошлом сезоне «волки» победили дважды: 3:0 — дома и 3:1 — на выезде.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам: победа «Митьюлланда» — 1.22, победа «Хорсенса» — 13.50, ничья — 6.50.

Лидеру первенства вряд ли даже перерыв помешает заработать три очка, но вполне возможно что «сухая» серия будет прервана. Наши прогноз и ставка: П1 + обе забьют. 0