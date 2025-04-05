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    «Факел» наконец-то победит?!

    Факел — Ахмат: прогноз ставок на РПЛ 5 апреля 2025 года

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    «Факел»
    В рамках 23-го тура российской Премьер-лиги «Факел» примет «Ахмат». Поединок пройдет 5 апреля и начнется в 15:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Ахмат», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Апреля 2025 года

    Факел

  • Воронеж
    •  Факел 15:15 Ахмат

    Ахмат

  • Грозный
    •

    «Факел»

    Турнирное положение: Воронежцы продолжают отчаянную борьбу за выживание в РПЛ. «Факел» занимает предпоследнее 15-е место в таблице с 14 очками в активе после 22-х туров.

    По результатам домашних встреч команда также располагается на предпоследней строчке в лиге, набрав всего 9 очков дома из 30-и возможных. За 10 встреч при родных трибунах «Факел» забил всего 4 гола.

    Факел — Ахмат: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре РПЛ воронежцы проиграли «Краснодару» с разгромным счетом 0:5. Матчем ранее «Факел» уступил «Оренбургу» (0:1), пропустив единственный гол на 90+4-й минуте.

    У команды продолжается серия поражений в РПЛ, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок «Факел» также проиграл «Зениту» (0:2), «Химкам» (0:1) и ЦСКА (0:1).

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    У воронежцев пустой список травмированных игроков.

    Состояние команды: Сейчас «Факел» находится в разобранном состоянии, в последних матчах у команды не получалось вообще ничего. Руководству клуба пришлось пойти на крайние меры.

    В «Факеле» сменился главный тренер, надеясь на то, что игроки встряхнуться и начнут давать результат. Предстоящий матч против «Ахмата» — отличная возможность набрать важнейшие очки.

    «Ахмат»

    Турнирное положение: Грозненцы располагаются на 14-й позиции в таблице РПЛ, набрав 19 очков за 22 тура. «Ахмат» находится в зоне стыковых матчей, отставая от спасительной 12-й строчки на 2 пункта.

    К тому же, команда набрала очень мало очков (7) в гостевых матчах за 10 туров. По этому показателю «Ахмат» занимает такое же 14-е место в лиге.

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    • Последние матчи: В прошлом туре чемпионата России грозненцы сыграли вничью со «Спартаком» (0:0), а до этого команда также поделила очки с «Химками» (1:1).

    «Ахмат» не проигрывает на протяжении 7-и последних официальных матчей. За этот отрезок команда 4 раза сыграла вничью и трижды победила, забив 8 голов при 5-и пропущенных.

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    Состояние команды: «Ахмат» продолжают сражаться за то, чтобы сохранить прописку в РПЛ. Команда стала стабильно набирать очки, но необходимы победы, а их пока немного.

    К тому же, «Ахмат» частенько теряет очки в очных противостояниях против «Факела». В последних 3-х встречах грозненцы проиграли воронежцам во всех встречах. Получится ли на сей раз обыграть соперника? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • «Факел» проиграл 5 последних матчей в РПЛ, не забив ни одного гола за этот период

    • «Ахмат» не проигрывает на протяжении 7-и последних официальных матчей

    • В последних 3-х очных встречах «Факел» непременно побеждал «Ахмат»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ахмата» — 2.25, победа «Факела» — 3.50, ничья — за 3.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентом — 2.60 и 1.50 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Факел» все-таки победит. У команды будет сумасшедшая мотивация.

    Ставка: Победа «Факела» за 3.50.

    Прогноз: В предстоящем матче будет минимум голов. Обе команды будут внимательно играть на своей половине поля.

    Ставка: Тотал 2 меньше за 1.88.

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    Факел — Ахмат: прогноз и ставка за 3.50, статистика, коэффициенты матча 05.04.202515:15. «Факел» наконец-то победит?!
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