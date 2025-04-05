В рамках 23-го тура российской Премьер-лиги «Факел» примет «Ахмат». Поединок пройдет 5 апреля и начнется в 15:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Ахмат», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Факел»

Турнирное положение: Воронежцы продолжают отчаянную борьбу за выживание в РПЛ. «Факел» занимает предпоследнее 15-е место в таблице с 14 очками в активе после 22-х туров.

По результатам домашних встреч команда также располагается на предпоследней строчке в лиге, набрав всего 9 очков дома из 30-и возможных. За 10 встреч при родных трибунах «Факел» забил всего 4 гола.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ воронежцы проиграли «Краснодару» с разгромным счетом 0:5. Матчем ранее «Факел» уступил «Оренбургу» (0:1), пропустив единственный гол на 90+4-й минуте.

У команды продолжается серия поражений в РПЛ, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок «Факел» также проиграл «Зениту» (0:2), «Химкам» (0:1) и ЦСКА (0:1).

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

У воронежцев пустой список травмированных игроков.

Состояние команды: Сейчас «Факел» находится в разобранном состоянии, в последних матчах у команды не получалось вообще ничего. Руководству клуба пришлось пойти на крайние меры.

В «Факеле» сменился главный тренер, надеясь на то, что игроки встряхнуться и начнут давать результат. Предстоящий матч против «Ахмата» — отличная возможность набрать важнейшие очки.

«Ахмат»

Турнирное положение: Грозненцы располагаются на 14-й позиции в таблице РПЛ, набрав 19 очков за 22 тура. «Ахмат» находится в зоне стыковых матчей, отставая от спасительной 12-й строчки на 2 пункта.

К тому же, команда набрала очень мало очков (7) в гостевых матчах за 10 туров. По этому показателю «Ахмат» занимает такое же 14-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата России грозненцы сыграли вничью со «Спартаком» (0:0), а до этого команда также поделила очки с «Химками» (1:1).

«Ахмат» не проигрывает на протяжении 7-и последних официальных матчей. За этот отрезок команда 4 раза сыграла вничью и трижды победила, забив 8 голов при 5-и пропущенных.

Не сыграет: Антон Швец из-за травмы.

Состояние команды: «Ахмат» продолжают сражаться за то, чтобы сохранить прописку в РПЛ. Команда стала стабильно набирать очки, но необходимы победы, а их пока немного.

К тому же, «Ахмат» частенько теряет очки в очных противостояниях против «Факела». В последних 3-х встречах грозненцы проиграли воронежцам во всех встречах. Получится ли на сей раз обыграть соперника? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Факел» проиграл 5 последних матчей в РПЛ, не забив ни одного гола за этот период

«Ахмат» не проигрывает на протяжении 7-и последних официальных матчей

В последних 3-х очных встречах «Факел» непременно побеждал «Ахмат»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ахмата» — 2.25, победа «Факела» — 3.50, ничья — за 3.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентом — 2.60 и 1.50 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Факел» все-таки победит. У команды будет сумасшедшая мотивация.

Ставка: Победа «Факела» за 3.50.

Прогноз: В предстоящем матче будет минимум голов. Обе команды будут внимательно играть на своей половине поля.

Ставка: Тотал 2 меньше за 1.88.