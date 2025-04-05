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    Прервется ли безвыигрышная серия «Брайтона»?

    Кристал Пэлас — Брайтон: Гости не выиграли три последних матча, но прервется ли их серия сейчас? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.80

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Брайтон»
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    Эдди Нкетия («Кристал Пэлас»)
    «Кристал Пэлас» примет на своем поле «Брайтон» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 5 апреля и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Брайтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Апреля 2025 года

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
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    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «Кристал Пэлас» по итогам 29-ти поединков английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы с 40 очками.

    Команда занимает 12-ю позицию и на 10 баллов отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на 20 пунктов опережает зону вылета, поэтому уже не имеет серьезной турнирной мотивации.

    Кристал Пэлас — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 30-го тура национального чемпионата «Орлы» сыграли вничью с «Саутгемптоном» (1:1).

    Перед этим лондонский коллектив в четвертьфинале Кубка Англии на чужом поле разгромил земляков из «Фулхэма» (3:0) и вышел в следующий раунд.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмирован — Ричардс, Дукуре и Риад, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, шесть из которых были официальными, а один — товарищеским, «Кристал Пэлас» ни разу не проиграл при шести победах и одной ничьей.

    Данная форма сулит хозяевам отличные шансы на три очка, особенно на своем поле, а также если учесть нынешний спад в игре их грядущего соперника.

    Жан-Филипп Матета — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 12-ю голами.

    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Брайтон» по итогам 30-ти поединков английской Премьер-лиги находится в верхней части турнирной таблицы с 47 очками.

    Команда занимает восьмую позицию и на три балла отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на четыре пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-4), тогда как соперник уступает ей семью очками.

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  • 02/04/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 30-го тура национального первенства «Чайки» на своем поле потерпели разгром от «Астон Виллы» (0:3).

    Ранее коллектив в четвертьфинале Кубка Англии на своем поле в тяжелой борьбе по пенальти уступил «Ноттингем Форест» (0:0) и прекратил выступления в турнире.

    Не сыграют: травмированы — Лэмпти, Велтман, Стил, Милнер, Уэбстер, Рюттер, Кадиоглу и Жулио, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брайтон» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

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    Данная форма сулит гостям небольшие шансы на три очка, особенно если учесть фактор чужого поля и прекрасный ход, который набрал их нынешний соперник.

    Жоау Педру — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Пэлас» выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Пэлас» забивали меньше 3,5 голов

    • в девяти из 10-ти последних матчей «Брайтона» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.45, победа «Брайтона» — в 2.95.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

    При этом в трех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их шести из семи последних матчей.

    Ставка: «Кристал Пэлас» победит за 2.40

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