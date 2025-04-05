Себастьян Баэс
Мартон Фучович
Баэс
Себастьян четвертый раз в сезоне дошел до полуфинала на грунте.
В начале февраля аргентинец добрался до этой стадии на «челленджере» в Росарио, а потом защитил титул на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро и дошел до финала в Сантьяго.
В 2025-м Баэс провел на грунте уже 17 матчей — 14 побед и три поражения.
На текущем турнире для выхода в полуфинал ему надо было выиграть только два матча.
В первом Баэс одержал победу над канадцем Габриэлем Диалло — 7:6, 2:6, 6:2.
После этого у 24-летнего теннисиста была не менее нервная встреча со своим соотечественником Франсиско Комесаной — 7:6, 2:6, 6:1.
Фучович
Мартон второй год подряд добрался в столице Румынии до полуфинала.
На этой неделе венгерский теннисист защищает титул. В 2024-м он обыграл в финале Мариано Навоне, который был одним из его соперников и на текущем турнире.
Фучович одержал волевую победу над аргентинцем во втором круге — 4:6, 6:4, 6:4.
В четвертьфинале 33-летний Фучович спокойно переиграл австралийца Кристофера О'Коннелла — 6:0, 6:4.
Еще одним сюрпризом стала его уверенная победа над итальянцем Лукой Нарди на старте турнира — 6:3, 6:1.
Фучович впервые за год выиграл три подряд матча на турнире ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 1.58, победу Фучовича букмекеры предлагают за 2.38.
Прогноз: аргентинец не очень убедительно провел два предыдущих матча, и в предстоящем у него, скорее всего, тоже будут проблемы. Мартон чересчур хорошо играет на этой неделе, что, впрочем, легко объяснить его нежеланием покидать первую сотню рейтинга.
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Скорее всего, аргентинец и венгр проведут больше 20 геймов. Оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.