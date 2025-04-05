Домашнее поражение от «Нанта» рушит мечты «Ниццы» о Лиге чемпионов

Если бы футбол судили по тому, кто больше мечает, «Ницца» уже была бы наравне с элитой Лиги чемпионов. Но у игры свои, куда более циничные правила. И в пятничный вечер, при свете прожекторов «Альянц Ривьеры», «Нант» вновь напомнил, что за очки не дают за красоту и территориальное преимущество. Только за голы. Их у «Нанта» было два. У «Ниццы» — только недоумение, отражённое в затянутом молчании трибун после финального свистка.

Футбол. Франция. Лига 1 Ницца — Нант 1:2 Голы: 0:1 Дуглас Аугусто (11'), 1:1 Али Абди (14'), 1:2 Маттис Аблин (38') Ницца: Марчин Булка, Моиз Бомбито (Бадредин Буанани, 63'), Мохамед Абдельмонем, Жонатан Клосс, Юссуф Ндайишимие, Хишем Будауи, Пабло Росарио (Морган Сансон, 63'), Жереми Бога, Гаэтан Лаборде (Теремас Моффи, 72'), Мохамед-Али Чо (Эванн Гессан, 62'), Али Абди (Том Луше, 83') Нант: Дуглас, Антони Лопеш, Николя Коцца, Кельвен Амьен-Аду, Николя Паллуа, Сайду Соу (Sekou Doucoure, 80'), Моузес Саймон (Демен Ассумани, 90'), Маттис Аблин (Йоанн Лепенан, 80'), Мешак Элиа (Маркус Коко, 74'), Louis Leroux, Сорба Томас (Мостафа Мохамед, 74') Предупреждения: Моиз Бомбито (28'), Сайду Соу (47')

Команда, которая давно не нравится себе в зеркале

«Ницца» выходит на поле как команда, которая помнит, какой она была в сентябре. Уверенной, цепкой, мечтающей — не просто в топ-5, а о дуэли с «ПСЖ» за титул. Но сейчас в её игре слишком много попыток убедить саму себя, что всё ещё под контролем.

Франк Хайзе метался у бровки, словно дирижёр, чьему оркестру забыли выдать ноты. Мяч ходил, передача — шла, движение — было, но всё это больше походило на репетицию, чем на живое выступление.

Ницца – Нант afp.com

А вот гости прибыли в Ниццу не туристами и уж точно не статистами. Команда, которая всю весну балансирует на тонкой грани между «боремся за выживание» и «ищем новую жизнь», вышла на поле, будто за ней стоял весь Атлантический океан.

Первый гол был не случайностью, а чистым намерением. Дуглас Аугусто вколотил мяч в сетку с такой злостью, как будто этим ударом он хотел разом смыть с себя весь тяжелый сезон. Мяч летел в ворота не как снаряд, а как приговор — тихий, но окончательный.

Ницца — Нант afp.com

Ответ «Ниццы» — инстинкт, не замысел

Почти мгновенно — ответ. Хишам Будауи, едва ли не единственный в составе, кто играл с огнём в глазах, расщепил оборону гостей пасом на Али Абди. Тот, забыв про первый запоротый момент, хладнокровно катнул мяч под голкипером. 1:1. Трибуны ожили. Ветер перемен — нет, даже не ветер, лёгкий сквозняк — прошёл по стадиону.

Но дальше — всё тот же образец нынешней «Ниццы». Момент есть, острота — да, штанга — пожалуйста (Бога снова близок), но на табло цифры упрямо не хотят меняться.

Затем случился глупейший угловой, за ним — ещё более глупая серия рикошетов. И — Аблин, как человек, который лучше всех чувствует хаос, оказывается в нужной точке. Его удар — не самый мощный, не самый точный, но достаточный, чтобы забить. «Нант» вновь впереди, а «Ницца» вновь вынуждена жить не игрой, а догонялками.

Ницца — Нант afp.com

После перерыва хозяева бросают всё вперёд — не столько как команда, сколько как отчаянная идея. Меняются схемы, появляются свежие ноги, даже появляется редкая ясность в атаке. Но Антони Лопеш — вратарь вечера. Один сейв, второй, и снова, и снова. А когда вратарь в таком настроении, даже самые яркие замены превращаются в статистику.

Лопеш с мячом afp.com

«Ницца» может выпасть из топ-5 уже в этом туре

Для «Нанта» это больше, чем три очка. Это сигнал, что они живы, что борьба продолжается. А для «Ниццы» — это не просто поражение. Это четвёртая игра без побед, третье поражение за месяц и, главное, повод задать себе вопрос: где кончается спад и начинается свободное падение?

Календарь и таблица Лиги 1

Пока ещё всё можно поправить. Но только при условии, что команда перестанет вспоминать, какой она была, и начнёт быть такой снова. Иначе Лига чемпионов будет оставаться мечтой.