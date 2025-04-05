В рамках 23-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» примет «Рубин». Поединок пройдет 5 апреля и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Рубин», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: Самарцы занимают 11-е место в таблице РПЛ с 22 очками в активе после 22-х туров. «Крылья Советов» опережает зону стыков на 3 балла.

Интересно, что команда также располагается на 11-й строчке в лиге по результатам домашних встреч. «Крылья» набрали 13 очков из 33-х возможных на своем поле.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ самарцы неожиданно разгромили «Локомотив» со счетом 5:1, а до этого «Крылья Советов» крупно проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:4).

В 4-х матчах после зимней паузы в РПЛ команда выиграла только один раз, также однажды сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1) и дважды проиграла. За этот отрезок «Крылья Советов» также уступили «Акрону» (0:2).

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Не сыграют: Иван Ломаев, Максим Витюгов (у обоих — травмы) и Фернандо Костанца (перебор желтых карточек).

Состояние команды: Главная задача «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне — сохранить прописку в РПЛ. Самарцы хотят закрепиться в середине турнирной таблицы.

У «Крыльев» есть отличная возможность продолжать побеждать. «Рубин» вполне может растерять свою уверенность после последнего тура.

«Рубин»

Турнирное положение: Казанцы располагаются на 8-й позиции РПЛ, набрав 32 очка за 22 тура. «Рубин» отстает от 5-ки лидеров в чемпионате на 9 пунктов.

К тому же, команда неплохо выступает в гостях. Казанцы набрали 15 очков из 33-х возможных в гостях, занимая по этому показателю 7-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Рубин» крупно проиграли «Зениту» со счетом 0:4, пропустив все голы во 2-м тайме. Матчем ранее команда обыграла «Пари НН» (1:0).

В 4-х встречах в РПЛ после зимней паузы «Рубин» по 2 раза выиграл и проиграл. За этот период команда также обыграла «Спартак» (2:1) и проиграла «Ахмату» (1:2).

Не сыграют: Алексей Грицаенко (красная карточка) и Александр Зотов (перебор желтых карточек).

Состояние команды: «Рубин» в нынешнем сезоне считается довольно крепкой командой, которая может обыграть любого соперника, но при этом может и провалиться, как в прошлом туре.

В последних 3-х очных противостояниях «Рубин» никак не может победить «Крыльев Советов». За этот отрезок казанцы дважды проиграли и однажды сыграли вничью.

Статистика для ставок

«Крылья Советов» в последнем матче РПЛ разгромили «Локомотив» (5:1)

В последних 4-х встречах в РПЛ «Рубин» по 2 раза выиграл и проиграл

В последних 3-х очных поединках «Крылья Советов» ни разу не проигрывал «Рубину»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Крыльев Советов» — 2.10, победа «Рубина» — 3.65, ничья — за 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентом — 2.17 и 1.70 соответственно.

Прогноз: «Крылья Советов» попытаются начать активно.

Ставка: Индивидуальный тотал «Крыльев Советов» 0.5 больше в 1-м тайме за 1.98.

Прогноз: «Рубин» также будет бороться до конца, команде нужны очки.

Ставка: Обе забьют за 1.97.