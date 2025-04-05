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    Самарцы попытаются начать активно

    Крылья Советов — Рубин: прогноз ставок на РПЛ 5 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Рубин»
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    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»
    В рамках 23-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» примет «Рубин». Поединок пройдет 5 апреля и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Рубин», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Апреля 2025 года

    Крылья Советов

  • Самара
    •  Крылья Советов 13:00 Рубин

    Рубин

  • Казань
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    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: Самарцы занимают 11-е место в таблице РПЛ с 22 очками в активе после 22-х туров. «Крылья Советов» опережает зону стыков на 3 балла.

    Интересно, что команда также располагается на 11-й строчке в лиге по результатам домашних встреч. «Крылья» набрали 13 очков из 33-х возможных на своем поле.

    Крылья Советов — Рубин: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре РПЛ самарцы неожиданно разгромили «Локомотив» со счетом 5:1, а до этого «Крылья Советов» крупно проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:4).

    В 4-х матчах после зимней паузы в РПЛ команда выиграла только один раз, также однажды сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1) и дважды проиграла. За этот отрезок «Крылья Советов» также уступили «Акрону» (0:2).

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Не сыграют: Иван Ломаев, Максим Витюгов (у обоих — травмы) и Фернандо Костанца (перебор желтых карточек).

    Состояние команды: Главная задача «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне — сохранить прописку в РПЛ. Самарцы хотят закрепиться в середине турнирной таблицы.

    У «Крыльев» есть отличная возможность продолжать побеждать. «Рубин» вполне может растерять свою уверенность после последнего тура.

    «Рубин»

    Турнирное положение: Казанцы располагаются на 8-й позиции РПЛ, набрав 32 очка за 22 тура. «Рубин» отстает от 5-ки лидеров в чемпионате на 9 пунктов.

    К тому же, команда неплохо выступает в гостях. Казанцы набрали 15 очков из 33-х возможных в гостях, занимая по этому показателю 7-е место в лиге.

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    • Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Рубин» крупно проиграли «Зениту» со счетом 0:4, пропустив все голы во 2-м тайме. Матчем ранее команда обыграла «Пари НН» (1:0).

    В 4-х встречах в РПЛ после зимней паузы «Рубин» по 2 раза выиграл и проиграл. За этот период команда также обыграла «Спартак» (2:1) и проиграла «Ахмату» (1:2).

    Не сыграют: Алексей Грицаенко (красная карточка) и Александр Зотов (перебор желтых карточек).

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    Состояние команды: «Рубин» в нынешнем сезоне считается довольно крепкой командой, которая может обыграть любого соперника, но при этом может и провалиться, как в прошлом туре.

    В последних 3-х очных противостояниях «Рубин» никак не может победить «Крыльев Советов». За этот отрезок казанцы дважды проиграли и однажды сыграли вничью.

    Статистика для ставок

    • «Крылья Советов» в последнем матче РПЛ разгромили «Локомотив» (5:1)

    • В последних 4-х встречах в РПЛ «Рубин» по 2 раза выиграл и проиграл

    • В последних 3-х очных поединках «Крылья Советов» ни разу не проигрывал «Рубину»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Крыльев Советов» — 2.10, победа «Рубина» — 3.65, ничья — за 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентом — 2.17 и 1.70 соответственно.

    Прогноз: «Крылья Советов» попытаются начать активно.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Крыльев Советов» 0.5 больше в 1-м тайме за 1.98.

    Прогноз: «Рубин» также будет бороться до конца, команде нужны очки.

    Ставка: Обе забьют за 1.97.

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