5 апреля в 28-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Боруссия» Д, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» сражается за попадание в еврокубки. На данный момент они занимают 7 место в турнирной таблице.

При этом «Фрайбург» отстает от искомой 6 позиции лишь по дополнительным показателям. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 27 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 1:2 она была бита «Унионом».

До того команда не смогла переиграть «Майнц» (2:2). При этом чуть ранее она не дала себя обыграть «РБ Лейпцигу» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Фрайбург» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Ноа Атуболу — травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Фрайбург» не побеждает уже 4 матча кряду. Да и последняя коллизия явно больно ударила по самолюбию.

Матчи с дортмундцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Фрайбург» уступил 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда уж точно не боится нестабильного оппонента.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Дортмундцы сражаются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Боруссия» Д на 4 зачетных балла отстает от топ-6. При этом в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Дортмундцы переиграли «Майнц» (3:1).

До того команда пала под натиском «РБ Лейпцига» (0:2). Да и поединок с «Лиллем» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» Д добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Феликс Нмеча, Марсель Забитцер — травмированы. Ян Коуту, Нико Шлоттербек — дисквалифицированы.

Состояние команды: Дортмундцы нынче крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с провальными.

При этом «Боруссия» Д не столь ярко смотрится в атаке. Команда настреляла 48 мячей в 27 поединках Бундеслиги.

Главным бичом команды являются не столь надежные тылы. Да и лазарет дортмундцев все никак не опустеет, плюс два ведущих игрока дисквалифицированы.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Дортмундцы сильнее оппонента, плюс у команды есть кому забивать.

Статистика для ставок

«Боруссия» Д в среднем забивает реже 2 мячей за матч

«Фрайбург» не побеждает 4 матча кряду

«Боруссия» Д обыграла «Фрайбург» в 6 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Дортмундцы, при всех своих проблемах, выглядят предпочтительнее соперника, и наверняка найдут бреши в его оборонительных редутах.

Номинальные гости борются за выход в еврокубки, плюс имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей.

Ставка: Победа «Боруссии» Д за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00