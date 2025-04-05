Фрайбург
Боруссия Д
«Фрайбург»
Турнирное положение: «Фрайбург» сражается за попадание в еврокубки. На данный момент они занимают 7 место в турнирной таблице.
При этом «Фрайбург» отстает от искомой 6 позиции лишь по дополнительным показателям. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 27 матчах.
Фрайбург — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 1:2 она была бита «Унионом».
До того команда не смогла переиграть «Майнц» (2:2). При этом чуть ранее она не дала себя обыграть «РБ Лейпцигу» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Фрайбург» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: Ноа Атуболу — травмирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Фрайбург» не побеждает уже 4 матча кряду. Да и последняя коллизия явно больно ударила по самолюбию.
Матчи с дортмундцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Фрайбург» уступил 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда уж точно не боится нестабильного оппонента.
«Боруссия» Д
Турнирное положение: Дортмундцы сражаются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Боруссия» Д на 4 зачетных балла отстает от топ-6. При этом в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Дортмундцы переиграли «Майнц» (3:1).
До того команда пала под натиском «РБ Лейпцига» (0:2). Да и поединок с «Лиллем» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» Д добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Феликс Нмеча, Марсель Забитцер — травмированы. Ян Коуту, Нико Шлоттербек — дисквалифицированы.
Состояние команды: Дортмундцы нынче крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с провальными.
При этом «Боруссия» Д не столь ярко смотрится в атаке. Команда настреляла 48 мячей в 27 поединках Бундеслиги.
Главным бичом команды являются не столь надежные тылы. Да и лазарет дортмундцев все никак не опустеет, плюс два ведущих игрока дисквалифицированы.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Дортмундцы сильнее оппонента, плюс у команды есть кому забивать.
Статистика для ставок
- «Боруссия» Д в среднем забивает реже 2 мячей за матч
- «Фрайбург» не побеждает 4 матча кряду
- «Боруссия» Д обыграла «Фрайбург» в 6 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: Дортмундцы, при всех своих проблемах, выглядят предпочтительнее соперника, и наверняка найдут бреши в его оборонительных редутах.
Номинальные гости борются за выход в еврокубки, плюс имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей.
Ставка: Победа «Боруссии» Д за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00