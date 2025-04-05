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    Фрайбург — Боруссия Д: прогноз ставки на чемпионат Германии по футболу 5 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Боруссия» Д
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    Юлиан Брандт
    5 апреля в 28-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Боруссия» Д, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Апреля 2025 года

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •  Фрайбург 16:30 Боруссия Д

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: «Фрайбург» сражается за попадание в еврокубки. На данный момент они занимают 7 место в турнирной таблице.

    При этом «Фрайбург» отстает от искомой 6 позиции лишь по дополнительным показателям. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 27 матчах.

    Фрайбург — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 1:2 она была бита «Унионом».

    До того команда не смогла переиграть «Майнц» (2:2). При этом чуть ранее она не дала себя обыграть «РБ Лейпцигу» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Фрайбург» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Ноа Атуболу — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Фрайбург» не побеждает уже 4 матча кряду. Да и последняя коллизия явно больно ударила по самолюбию.

    Матчи с дортмундцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Фрайбург» уступил 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда уж точно не боится нестабильного оппонента.

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: Дортмундцы сражаются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Боруссия» Д на 4 зачетных балла отстает от топ-6. При этом в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Дортмундцы переиграли «Майнц» (3:1).

    До того команда пала под натиском «РБ Лейпцига» (0:2). Да и поединок с «Лиллем» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» Д добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Феликс Нмеча, Марсель Забитцер — травмированы. Ян Коуту, Нико Шлоттербек — дисквалифицированы.

    Состояние команды: Дортмундцы нынче крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с провальными.

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    При этом «Боруссия» Д не столь ярко смотрится в атаке. Команда настреляла 48 мячей в 27 поединках Бундеслиги.

    Главным бичом команды являются не столь надежные тылы. Да и лазарет дортмундцев все никак не опустеет, плюс два ведущих игрока дисквалифицированы.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Дортмундцы сильнее оппонента, плюс у команды есть кому забивать.

    Статистика для ставок

    • «Боруссия» Д в среднем забивает реже 2 мячей за матч

    • «Фрайбург» не побеждает 4 матча кряду

    • «Боруссия» Д обыграла «Фрайбург» в 6 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Дортмундцы, при всех своих проблемах, выглядят предпочтительнее соперника, и наверняка найдут бреши в его оборонительных редутах.

    Номинальные гости борются за выход в еврокубки, плюс имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей.

    Ставка: Победа «Боруссии» Д за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

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