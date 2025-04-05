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    «Барселона» взломает оборону соперника?

    Барселона — Бетис: прогноз ставок на Примеру 5 апреля 2025 года

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    Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны»
    В рамках 30-го тура испанской Примеры «Барселона» примет «Бетис». Поединок пройдет 5 апреля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Бетис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Апреля 2025 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Бетис

    Бетис

  • Севилья
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    «Барселона»

    Турнирное положение: «Сине-гранатовые» занимают 1-е место в таблице Примеры с 66-ю очками в активе после 29-и туров. «Барселона» опережает «Реал» на 3 балла.

    Несмотря на это, команда располагается на 3-й позиции в лиге по результатам домашних встреч. «Барселона» набрала 33 очка из 42-х возможных на своем поле.

    Барселона — Бетис: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Атлетико» со счетом 1:0 в Кубке Испании, забив единственный гол на 27-й минуте. До этого «Барселона» разгромила «Жирону» (4:1) в Примере.

    У «сине-гранатовых» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот отрезок «Барселона» одержала 4 виктории подряд в Примере.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Марк Берналь, Марк Касадо, Андреас Кристенсен, Дани Ольмо и Марк-Андре Тер Стеген (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Барселона» проводит отличный сезон, но вся борьба за чемпионство в Примере еще впереди, ведь мадридский «Реал» продолжает наступать на пятки.

    У «Барселоны» есть ярчайший форвард, который занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров Примеры. Роберт Левандовский забил 25 голов за 28 встреч в чемпионате Испании.

    «Бетис»

    Турнирное положение: Команда рвется в еврокубки. После 29-и туров «Бетис» занимает 6-е место в таблице с 47-ю очками в активе после 29-и туров.

    В гостях команда играет также довольно неплохо, располагаясь по этому показателю 7-е место в лиге. «Бетис» набрал 18 очков из 42-х возможных на чужом поле.

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    • Последние матчи: В прошлом туре Примеры команда обыграла «Севилью» со счетом 2:1, забив победный гол на 45+3-й минуте. До этого «Бетис» одолел «Леганес» (3:2).

    Команда не проигрывает на протяжении 7-и последних матчей во всех турнирах. За этот отрезок «Бетис» 6 раз победил и однажды сыграл вничью с «Виторией Гимарайнш» (2:2) в Лиге конференций.

    Не сыграет: Иско (перебор желтых карточек).

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    Состояние команды: «Бетис» находится в отличной форме, команда стабильно набирает очки и «прет» в зону еврокубков. Сейчас у команды есть реальная возможность подняться до топ-4 (зона Лиги чемпионов).

    Несмотря на это, «Бетис» не может похвастаться высокой результативность, команда забила 40 голов за 29 встреч при 36-и пропущенных.

    Статистика для ставок

    • «Барселона» выиграла 7 последних матчей во всех турнирах

    • «Бетис» не проигрывает на протяжении 7-и встреч

    • В последних 5-и очных встречах «Барселона» 4 раза обыгрывала «Бетис»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 1.35, победа «Бетиса» — 7.40, ничья — за 5.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентом — 1.40 и 3.00 соответственно.

    Прогноз: «Барселона» сможет взломать оборону «Бетиса», команда действует очень уверенно в последнее время.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Барселоны» 2.5 больше за 1.98.

    Прогноз: «Барселона» начнет делать результат уже в 1-м тайме.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Барселоны» 1 больше в 1-м тайме за 1.80.

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