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    «Байер» легко переиграет аутсайдера

    Хайденхайм — Байер: прогноз ставки на Бундеслигу 5 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Хайденхайм» — «Байер»
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    Джонатан Та
    5 апреля в 28-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «Байер». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Байер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Апреля 2025 года

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •  Хайденхайм 16:30 Байер

    Байер

  • Леверкузен
    •

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: «Хайденхайм» сражается за выживание в элите. На данный момент они занимают 16 место в турнирной таблице.

    При этом «Хайденхайм» на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 52 мяча в 27 матчах.

    Хайденхайм — Байер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Со счетом 1:0 был обыгран «Вольфсбург».

    До того команда нанесла поражение «Хольштайну» (3:1). При этом чуть ранее она не дала себя обыграть «Хоффенхайму» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Хайденхайм» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Матиас Хонсак — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: у «Хайденхайма» появилась надежда на спасение. Две победы кряду явно окрылят команду.

    Матчи с «Байером» для команды традиционно складываются неудачно. В четырех очных поединках «Хайденхайм» победил 1 раз при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать строго от обороны. Команда мотивирована зацепиться за очки.

    «Байер»

    Турнирное положение: «Фармацевты» сражаются за Серебряную салатницу. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Байер» на 6 зачетных баллов отстает от «Баварии». При этом в собственные ворота команда пропустила 34 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Фармацевты» вылетели из Кубка Германии от «Арминии» (1:2).

    До того команда уверенно переиграла «Бохум» (3:1). Да и поединок со «Штутгартом» завершился викторией (4:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Байер» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Марио Эрмосо, Мартен Террье — травмированы.

    Состояние команды: «Фармацевты» до последней коллизии победила дважды кряду. Команда Хаби Алонсо не собирается сдаваться в чемпионской гонке.

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    При этом «Байер» весьма выгодно смотрится в атаке. Леверкузенцы настреляли 62 мяча в 27 поединках Бундеслиги.

    Главным бичом команды являются не столь надежные тылы. Да и лазарет «фармацевтов» все никак не опустеет.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Байер» сильнее оппонента, плюс у команды есть кому забивать.

    Статистика для ставок

    • «Байер» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

    • «Хайденхайм» победил в 2 последних матчах

    • «Байер» обыграл «Хайденхайм» в 3 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: Леверкузенцы, при всех своих проблемах, выглядят сильнее соперника, и наверняка не раз найдут бреши в его оборонительных редутах.

    Номинальные гости борются за чемпионство, и явно не намерены терять очки в матче с аутсайдером.

    Ставка: Фора «Байера» -1.5 за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

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