Хайденхайм
Байер
«Хайденхайм»
Турнирное положение: «Хайденхайм» сражается за выживание в элите. На данный момент они занимают 16 место в турнирной таблице.
При этом «Хайденхайм» на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 52 мяча в 27 матчах.
Хайденхайм — Байер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Со счетом 1:0 был обыгран «Вольфсбург».
До того команда нанесла поражение «Хольштайну» (3:1). При этом чуть ранее она не дала себя обыграть «Хоффенхайму» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Хайденхайм» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Матиас Хонсак — травмирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: у «Хайденхайма» появилась надежда на спасение. Две победы кряду явно окрылят команду.
Матчи с «Байером» для команды традиционно складываются неудачно. В четырех очных поединках «Хайденхайм» победил 1 раз при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать строго от обороны. Команда мотивирована зацепиться за очки.
«Байер»
Турнирное положение: «Фармацевты» сражаются за Серебряную салатницу. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Байер» на 6 зачетных баллов отстает от «Баварии». При этом в собственные ворота команда пропустила 34 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Фармацевты» вылетели из Кубка Германии от «Арминии» (1:2).
До того команда уверенно переиграла «Бохум» (3:1). Да и поединок со «Штутгартом» завершился викторией (4:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Байер» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: Марио Эрмосо, Мартен Террье — травмированы.
Состояние команды: «Фармацевты» до последней коллизии победила дважды кряду. Команда Хаби Алонсо не собирается сдаваться в чемпионской гонке.
При этом «Байер» весьма выгодно смотрится в атаке. Леверкузенцы настреляли 62 мяча в 27 поединках Бундеслиги.
Главным бичом команды являются не столь надежные тылы. Да и лазарет «фармацевтов» все никак не опустеет.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Байер» сильнее оппонента, плюс у команды есть кому забивать.
Статистика для ставок
- «Байер» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч
- «Хайденхайм» победил в 2 последних матчах
- «Байер» обыграл «Хайденхайм» в 3 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.
- 1.86Пари НН — Оренбург: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.85Аугсбург — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.38Эвертон — Арсенал: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
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Прогноз: Леверкузенцы, при всех своих проблемах, выглядят сильнее соперника, и наверняка не раз найдут бреши в его оборонительных редутах.
Номинальные гости борются за чемпионство, и явно не намерены терять очки в матче с аутсайдером.
Ставка: Фора «Байера» -1.5 за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63