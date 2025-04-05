5 апреля в 31-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Монца» и «Комо». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Комо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Монца»

Турнирное положение: «Монца» по итогам 30-ти туров итальянского первенства набрала 15 баллов и сохраняет мизерные шансы на спасение в элитном дивизионе.

Команда занимает последнюю, 20-ю позицию в зоне вылета (18-20-я строчки) с отставанием в 15 очков от спасительной 17-й строчки.

Последние матчи: в рамках 30-го тура Серии А коллектив в чужих стенах потерпел разгромное поражение от «Кальяри» со счетом 0:3.

Перед этим в 29-м туре итальянского первенства аутсайдер уже набрал один балл, когда на своем поле с результатом 1:1 разошелся мировой с «Пармой».

Не сыграют: травмирован — Доссена, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Монца» проиграла четыре раза при одной ничьей, а в 10-ти последних матчах не выиграла.

Это сулит хозяевам небольшине шансы даже на ничью, даже если учесть фактор своего поля, хотя не стоит также недооценивать и текущие проблемы соперника.

Дани Мота — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» по итогам 30-ти туров итальянского первенства набрал 30 баллов и все еще рискует понизиться в классе.

Команда занимает 13-е место и на семь пунктов опережает зону вылета (18-20-я строчки), поэтому ей важно набрать максимум очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 30-го тура Серии А клуб на своем поле набрал один балл, сыграв вничью с «Эмполи» (1:1).

Перед этим коллектив в 29-м туре итальянского первенства гости теперь уже в чужих стенах остались без очков, потерпев поражение от «Милана» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Карбони, Сенси, Калдирола и Пессина, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Комо» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, преимущество в классе все же позволяет им рассчитывать на три очка.

Ассане Диао — лучший бомбардир команды в Серии А с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Монцы» хотя бы одна команда не забивала

в семи из 11-ти последних матчей «Комо» забивали больше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Комо» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.75, победа «Монцы» — в 5.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.02 и 1.80.

Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух последних выездных поединках.

При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в семи из 11-ти последних матчей «Комо».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.02.