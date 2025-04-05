В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» на своем поле примет «Хольштайн Киль». Встреча пройдет 5 апреля и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Хольштайн Киль», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Майнц» по итогам 27-ми туров чемпионата Германии набрал 45 очков и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов (топ-4) с отрывом в два балла от пятого места, а также — в три пункта от седьмой строчки, которая уже не выводит в континентальные турниры.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 27-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» (1:3).

Перед этим коллектив в 26-м туре чемпионата Германии набрал только один балл, когда в домашних стенах сыграл вничью с «Фрайбургом» с результатом 2:2.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Даль и Белль, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух предыдущих матчах, которые пришлись на немецкое первенство, «Майнц» ни разу не выиграл после четырех побед кряду.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, перспективы на успех все же немалы.

Йонатан Буркардт — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 15-ю голами.

«Хольштайн Киль»

Турнирное положение: «Хольштайн Киль» по итогам 27-ми туров чемпионата Германии набрал 17 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда находится на последней, 20-й позиции в зоне вылета с отставанием в пять очков от зоны плей-офф за выживание (16-е место), а также — в восемь баллов от спасительной 15-й строчки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 27-го тура национального первенства коллектив на своем поле потерпел разгром от «Вердера» (0:3).

Перед этим в игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле разошелся мировой с заштатным «Айнтрахтом» из Брауншвейга (2:2).

Не сыграют: травмированы — Пихлер, Келати, Некич, Эррас и Кляйне-Бекель, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, три из которых были официальнами, а один — товарищеским, «Хольштайн Киль» ни разу не выиграл при двух ничьих и двух поражениях.

Это сулит гостям плохие шансы даже на ничью, особенно если учесть преимущество в классе соперника, а также фактор чужого поля.

Фил Харрес — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с восемью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Майнца» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Майнца» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Хольштайн Киль» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.70, победа «Хольштайн Киль» — в 6.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.25.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их последнем домашнем поединке.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Хольштайн Киль».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50