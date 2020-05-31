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    Добудет ли «Боруссия» Д крупную победу в гостях?

    «Падерборн» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Бундеслиги 31 мая 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Падерборн» — «Боруссия» Д
    Эрлинг Холанн
    В 29 туре чемпионата Германии «Падерборн» будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на «Бентелер Арене» 31 мая. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Падерборн» — «Боруссия» Д.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 31 Мая 2020 года
    Падерборн 07
  • Падерборн
    •  Падерборн 07 19:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.00
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 1.32
  • Ставка!
    •

    «Падерборн»

    В турнирной таблице чемпионата Германии коллектив из Падерборна находится на последнем месте. Приняв участие в 28 матчах, эта команда заработала 19 очков.

    До выхода на карантин «Падерборн» потерпел четыре поражения кряду в Бундеслиге. Неприятный отрезок начался с проигранного матча «Герте» в родных стенах (1:2).

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    Затем «Падерборн» остался без очков в противостояниях с «Баварией» (2:3), «Майнцем» (0:2) и «Кельном» (1:2).

    После возобновления Бундеслиги подопечные Штеффена Баумгарта трижды сыграли вничью. «Падерборн» расписал мировую в поединках с «Фортуной» (0:0), «Хоффенхаймом» (1:1) и «Аугсбургом» (0:0).

    «Боруссия» Д

    Сейчас дортмундская команда находится на втором месте в чемпионате. Имея 57 баллов в активе, она отстает от «Баварии» на 7 пунктов.

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  • 27/05/2020

    • Перед паузой коллектив Люсьена Фавра провел победный отрезок из четырех матчей в чемпионате. Сперва «Боруссия» Д разгромила «Айнтрахт» (4:0), а затем она переиграла «Вердер» (2:0), «Фрайбург» (1:0) и «Боруссию» М (2:1).

    Между этими поединками «шмели» встретились с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов. Черно-желтые уступили парижанам со счетом 2:3 по сумме двух матчей.

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    После возобновления сезона «Боруссия» Д разбила «Шальке» (4:0) и легко справилась с «Вольфсбургом» (2:0). Однако 26 мая коллектив Фавра дома потерпел поражение от «Баварии» (0:1).

    Прогноз и ставка


    На победу «Падерборна» в матче 29-го тура Бундеслиги букмекеры предлагают поставить за 9.50. Ничья оценивается коэффициентом 5.75, а победа «Боруссии» Д — 1.34.

    После недавней потери очков у команды Фавра осталось не так много шансов на чемпионство, но уверенно закончить сезон дортмундцам все же необходимо. Наш прогноз и ставка на матч — победа «Боруссии» Д с форой -1,5 за 1.95. 0

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    «Падерборн» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Бундеслиги 31 мая 2020 года. Прогноз на «Падерборн» — «Боруссия» Д. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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