«ТБ Тверойри» — «Б-36 Торсхавн». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 28 мая 2020 года

В четверг, 28 мая, в рамках четвертого тура чемпионата Фарерских островов по футболу «ТБ Тверойри» на своей арене сыграет со столичным «Б-36 Торсхавн». Начало встречи — в 20:00 по мск. Прогноз на «ТБ Тверойри» — «Б-36 Торсхавн».

«ТБ Тверойри»

«ТБ Тверойри», который в прошлогоднем первенстве был всего лишь восьмым, в текущем чемпионате после трех туров идет на девятом месте, не имея в своей копилке набранных очков.

На старте турнира «черно-белые» на выезде без шансов были переиграны «НСИ Рунавиком» (1:3). А во втором игровом дне они были близки к зачетным пунктам, упустив ничью на 9-й компенсированной минуте с чемпионом «КИ Клаксвик» (1:2) дома.

Накануне коллектив из юга архипелага уступил в выездной встрече «ЭБ/Стреймуру» со счетом 0:2, пропустив оба гола в концовке первой половины игры.

Стоит отметить, что у «ТБ Тверойри» на данный момент 13-матчевая безвыигрышная серия, где 12 встреч были проигрышными.

«Б-36 Торсхавн»

«Б-36 Торсхавн», ставший в минувшем первенстве серебряным призером, в текущем чемпионате пока идет без потерь и возглавляет турнирную таблицу.

В первом туре «белые тигры» обыграли в гостях действующего чемпиона «КИ Клаксвик» со счетом 2:0, отомстив тем самым за упущенные золотые медали в прошлом сезоне.

Во втором игровом дне столичный коллектив разгромил в родных стенах «АБ Аргир» (3:0), а на прошедших выходных крупно одолел дома «Скалу» (6:2).

Отметим, что «Б-36» проиграл лишь раз за последние 16 матчей, правда, это фиаско стоило команде чемпионства.

В прошлом сезоне «Б-36» трижды выигрывал у ТБ: 3:1 и 1:0 — дома и 1:0 — на выезде.

Прогноз и ставки

Б-36 наверняка продлит свою победную серию, но сделает это, скорее всего, не особо результативно. Наши прогноз и ставка: победа Б-36 + ТМ 3,5. 0