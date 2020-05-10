КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сельта» — «Ливерпуль». Кубок УЕФА 1999/1999Когда в Виго играли смельчаки. Как «Сельта» выбила «Ливерпуль» из Кубка УЕФА в 1998-м Альберт Селадес«Валенсия» обречена с нынешними владельцем и тренером Бундеслига готова к возвращениюПример для остальных. Бундеслига готовится к возвращению футбола
  • 16:41
    • IFAB официально разрешил проводить по пять замен в сезоне 2019-2020
  • 20:51
    • ФИФА не возражает, если федерации откажутся от системы VAR
  • 20:42
    • Защитник «Атлетико» заразился коронавирусом
  • 20:24
    • Родченков выпустит автобиографию «Как я развалил секретную допинг-империю Путина»
  • 20:00
    • Источник: Судьба Семина в «Локомотиве» зависит от руководства РЖД
  • 17:49
    • РФС может провести турнир за право выступать в РПЛ
  • 17:18
    • Названо имя председателя совета директоров ЦСКА
    Все новости спорта

    «Канвон» и «Сеул» могут сыграть результативно

    «Канвон» — «Сеул». Прогноз и ставки на матч чемпионата Южной Кореи 10 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Южной Кореи Прогнозы на Южная Корея. К-Лига
    Прогноз на «Канвон» — «Сеул»
    Карлос Адриано де Соуза Крус
    Прогноз на «Канвон» — «Сеул».
    ×
    Футбол. Южная Корея. К-Лига 10 Мая 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.00
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
    •
    В рамках 1-го тура корейской «К-Лиги» «Канвон» будет принимать «Сеул». Матч пройдет на стадионе «Альпензия Ски Джампинг Стэдиум». Начало — в 10:30 мск.

    «Канвон»

    «Канвон» является крепким середняком «К-Лиги». Прошлый чемпионат «Канвон» завершил на шестом месте в таблице, а до этого занимал седьмое и шестое места.

    При этом команда неудачно завершала турнир, в девяти последних матчах проиграв шесть раз при одной победе.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 15СделатьСтавок без рискаleon.ru

    Итоговый результат «Канвона» — 50 очков, 14 побед, 16 поражений и 8 ничьих при разнице мячей 56:58.

    «Сеул»

    «Сеул» в прошлом сезоне стал бронзовым призером южнокорейской лиги. Команда выиграла медали благодаря лучшей разнице мячей и смога попасть в Азиатскую Лигу чемпионов.

    «Сеул» также завершал прошлый сезон не лучшим образом — пять подряд матчей без побед при трех поражениях и лишь три победы в семнадцати последних матчах. Всего в прошлом чемпионате у команды 56 очков, 15 побед, 11 ничьих и 12 проигрышей. Разница забитых и пропущенных — 53:49.

    Все прогнозы на футбол

    «Сеул» в этом году уже успел провести два матча в Лиге чемпионов Азии. В конце января команда разгромила малайзийский «Кедах» со счетом 4:1, а затем обыграла австралийский «Мельбурн Виктори» со счетом 1:0.

    Прогноз

    На победу «Канвона» дается коэффициент 2,96, на ничью — 3,56, а на «Сеул» — 2,62.

    Отметим, что «Канвон» не проигрывал «Сеулу» в четырех последних матчах — две победы и две ничьи. В трех из четырех матчей «Канвон» забивал больше гола за игру.

    Прогноз на матч — «Обе забьют» с коэффициентом 1,70. 0

  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • На что ставить в Фонбет?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.64
  • Прогноз на матч Ульсан — Сангжу Сангму
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Инчхон Юнайтед — Тэгу
  • Футбол
  • Завтра в 10:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Гвангю — Соннам
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ашхабад — Ахал
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Энергетик — Шагадам
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Небитчи — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.91
  • Экспресс дня 9 мая
  • Завтра в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Неман — Рух
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч НСИ Рунавик — ТБ Тверойри
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч ХБ Торсхавн — ЭБ/Стреймур
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Скала — ИФ Фуглафьердур
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч КИ Клаксвик — Б-36 Торсхавн
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч АБ Аргир — Викингур
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Никто точно не знает, когда вернется футбол
  • Коронавирус требует компромиссов. Футбол не может ждать вечно
    • 14:58 04/05/2020     Альфонсо Дэвис
  • Талант «Баварии» обещает стать одним из лучших в мире
    • 03:19 03/05/2020     «Милан» — «Реал». Кубок европейских чемпионов 1988/1989
  • Хватило пяти для унижения. Как в сезоне 1988/1989 «Милан» растоптал «Реал»
    • 13:24 03/05/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    «Канвон» — «Сеул». Прогноз и ставки на матч чемпионата Южной Кореи 10 мая 2020 года. Прогноз на «Канвон» — «Сеул». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
    Тоже интересно
    Стадионы клубов АПЛ остаются закрытыми Футбол Коронавирус сильно ударит по клубам АПЛКакие последствия пандемии для футбола? Вчера в 04:300
  • 17:07
    • В «Монако» рассчитывают на Головина в следующем сезоне
  • 16:55
    • Песонен стал новичком «Металлурга»
  • 16:26
    • «Монреаль» согласовал контракт с Романовым
    «Интер» Футбол Их тащил сам Феномен. О финальной игре Кубка УЕФА 1998 между «Интером» и «Лацио»Некоторые чемпионаты наконец-то начали делать маленькие шажки к возобновлению, но пока этого не произошло, ностальгируем о былом Вчера в 16:120
  • Экспресс дня

  • «Славия» и «Торпедо-БелАЗ» забьют пару голов?
  • 3.91
    •
  • 22:22
    • НХЛ отменила выставочные матчи в Европе в 2020 году
  • 22:10
    • Жемалетдинов хочет побыстрее выйти на поле
  • 21:52
    • Комбаров готов играть по три матча в неделю
    «Барселона» переживает не лучшие времена Футбол Кризис в «Барселоне». Как каталонцы переживают пандемию коронавируса«Барселона» переживает сложные времена не только из-за коронавируса — в клубе хватает и других проблем 06/05/2020 в 13:580
  • 15:53
    • Московское «Динамо» подписало двукратного чемпиона мира Линдберга
  • 15:41
    • Рангник не исключил вариант с приходом в «Милан»
  • 15:08
    • Минское «Динамо» подтвердило свое участие в следующем розыгрыше КХЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие