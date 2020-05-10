«Канвон» — «Сеул». Прогноз и ставки на матч чемпионата Южной Кореи 10 мая 2020 года

Прогноз на «Канвон» — «Сеул».

«Канвон»

В рамках 1-го тура корейской «К-Лиги» «Канвон» будет принимать «Сеул». Матч пройдет на стадионе «Альпензия Ски Джампинг Стэдиум». Начало — в 10:30 мск.

«Канвон» является крепким середняком «К-Лиги». Прошлый чемпионат «Канвон» завершил на шестом месте в таблице, а до этого занимал седьмое и шестое места.

При этом команда неудачно завершала турнир, в девяти последних матчах проиграв шесть раз при одной победе.

Итоговый результат «Канвона» — 50 очков, 14 побед, 16 поражений и 8 ничьих при разнице мячей 56:58.

«Сеул»

«Сеул» в прошлом сезоне стал бронзовым призером южнокорейской лиги. Команда выиграла медали благодаря лучшей разнице мячей и смога попасть в Азиатскую Лигу чемпионов.

«Сеул» также завершал прошлый сезон не лучшим образом — пять подряд матчей без побед при трех поражениях и лишь три победы в семнадцати последних матчах. Всего в прошлом чемпионате у команды 56 очков, 15 побед, 11 ничьих и 12 проигрышей. Разница забитых и пропущенных — 53:49.

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«Сеул» в этом году уже успел провести два матча в Лиге чемпионов Азии. В конце января команда разгромила малайзийский «Кедах» со счетом 4:1, а затем обыграла австралийский «Мельбурн Виктори» со счетом 1:0.

Прогноз

На победу «Канвона» дается коэффициент 2,96, на ничью — 3,56, а на «Сеул» — 2,62.

Отметим, что «Канвон» не проигрывал «Сеулу» в четырех последних матчах — две победы и две ничьи. В трех из четырех матчей «Канвон» забивал больше гола за игру.

Прогноз на матч — «Обе забьют» с коэффициентом 1,70. 0