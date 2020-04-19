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    Мин Чуань и Национальный университет Тайваня порадуют голами

    Университет Мин Чуань — Университет Тайваня. Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Премьер-лиги 19 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на Университет Мин Чуань — Университет Тайваня
    Хозяева потерпели 4 поражения в 5 играх
    В матче чемпионата команда Университета Мин Чуаня сыграет против команды Университета Тайваня. Встреча состоится 19 апреля и начнется в 11:00 по мск. Прогноз на Университет Мин Чуань — Университет Тайваня.

    Университет Мин Чуань

    Из восьми мест Университет Мин Чуаня занимает седьмое. На счету команды 0 очков, поскольку первый тур она проиграла, причем с довольно крупным счетом.

    В первом туре чемпионат коллектив уступили второй команде турнира «Тайвань Стил» со счетом 2:4. В итоге хозяева имеют отрицательную разницу голов -2.

    Все прогнозы на футбол

    В Премьер-лиге Тайваня Мин Чуань играет ужасно. Команда проиграла 4 встречи из 5, а в 12 последних играх была только одна победа. 5 матчей подряд клуб пропускает больше одного мяча, в четырех случаях — больше двух.

    Университет Тайваня

    Университет Тайваня занимает шестое место и тоже еще не набрал ни одного очка в вязи с поражением в прошлом туре. Гости проиграли «Тайчун» со счетом 2:1.

    Это шестое поражение команды в чемпионате подряд. Команда тайваньского университета проигрывала в 2-3 мяча в 5 из 6 поединков. В ворота коллектива забивали не менее двух голов.

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  • 15/04/2020

    • Университет Тайваня проиграл четыре поединка на выезде подряд. Также отметим, что в шести матча турнира гости забили только два гола.

    Прогноз

    Букмекеры не выявили однозначного фаворита, поскольку коэффициенты не очень сильно разнятся — 2.75 на хозяев и 2.14 на гостей. На ничью предлагают коэффициент 4.00.

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    Всего команды сыграли три очных поединка, в двух из которых Университет Тайваня побеждал со счетом 2:3 и 2:0. Ничью ни разу не фиксировали, поскольку в третьей встрече победил Мин Чуань 1:3.

    Мы ожидаем много голов, поскольку в первом туре игры с участием этих команд завершались при трех и более забитых голах. Между собой они тоже играют результативно. Так что предлагаем ставку «тотал больше 3.5» за 1.72. 0

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    Университет Мин Чуань — Университет Тайваня. Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Премьер-лиги 19 апреля 2020 года. Прогноз на Университет Мин Чуань — Университет Тайваня. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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