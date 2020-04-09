«Ферретти» — «Реал Мадрис». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 9 апреля 2020 года

В четверг, 9 апреля, «Ферретти» на своем поле примет «Реал Мадрис» в рамках 15-го тура чемпионата Никарагуа. Встреча, которая пройдет на «Эстадио Олимпико», начнется в 04:00 по московскому времени. Прогноз на «Ферретти» — «Реал Мадрис».

«Ферретти»

«Ферретти» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Никарагуа, имея на своем счету 21 очко.

«Красно-черные» одержали шесть побед, трижды сыграли вничью и потерпели пять поражений.

Футболисты «Ферретти» гораздо лучше играют на своем поле, где потерпели всего два поражения.

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В трех последних матчах подопечные Флавио Рего обыграли «Чинандегу» (7:0) и «Реал Эстели» (1:0), а также уступили «Дириангену» (1:2), доигрывая встречу вдевятером.

«Реал Мадрис»

«Реал Мадрис» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Никарагуа с 14 баллами.

На счету «сливочных» четыре победы, две ничьи и сразу восемь поражений.

Примечательно, что в этом сезоне «Реал Мадрис» в гостях набрал всего три балла, когда обыграл одного из аутсайдеров — «Окоталь» (1:0).

В трех последних матчах «Реал Мадрис» обыграл «Окоталь» (2:0), уступил «Депортиво» (1:2) и разошелся миром с «Манагуа» (0:0).

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ферретти» — 1.58, победа «Реал Мадрис» — 5.00, ничья — 3.80.

Команды уже встречались в марте, и тогда победу со счетом 2:1 одержали «красно-черные».

Да, «сливочные» способны удивить, как они сделали накануне, отняв очки у лидера, но ведь это произошло на их поле, а игры на выезде даются им намного тяжелее, да и сам «Ферретти» силен у себя дома.

Исходя из этого, мы бы присмотрелись к ставке «победа хозяев с форой -1» за 1.95.

Также можно поставить на «тотал голов больше 2,5» за 1.70. «Ферретти» — самая результативная команда первенства, которая способна порадовать большим количеством голов. 0