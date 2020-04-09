КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнТрансферный дайджест. 31 марта — 6 апреля НеймарСамые громкие трансферы: Неймар в Париже, Кантона — в Манчестере и другие Зинедин ЗиданЗидан и Макманаман расстроили «Камп Ноу». Первое Эль-Класико в истории ЛЧ сезона 2001/2002
  • 01:22
    • Минюст США: Вице-президент ФИФА получил 5 млн долларов за выбор России хозяйкой ЧМ-2018
  • 00:29
    • Гэтжи заменил Хабиба в поединке с Фергюсоном на UFC 249
  • 23:29
    • СМИ: ФИФА перенесет трансферное окно и продлит истекающие контракты футболистов
  • 21:36
    • Чеферин: Если лиги не доиграют, уместно будет объявить чемпионов
  • 18:28
    • Медведев: Будет ли доигран сезон? Все на это надеются
  • 17:51
    • Мать Гвардиолы скончалась от коронавируса
  • 16:13
    • Погба хочет перейти в «Реал»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Ферретти» вновь обыграть «Реал Мадрис»?

    «Ферретти» — «Реал Мадрис». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 9 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Примера Никарагуа Прогнозы на Футбол Никарагуа
    Прогноз на «Ферретти» — «Реал Мадрис»
    Футболисты «Ферретти»
    В четверг, 9 апреля, «Ферретти» на своем поле примет «Реал Мадрис» в рамках 15-го тура чемпионата Никарагуа. Встреча, которая пройдет на «Эстадио Олимпико», начнется в 04:00 по московскому времени. Прогноз на «Ферретти» — «Реал Мадрис».

    «Ферретти»

    «Ферретти» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Никарагуа, имея на своем счету 21 очко.

    «Красно-черные» одержали шесть побед, трижды сыграли вничью и потерпели пять поражений.

    Футболисты «Ферретти» гораздо лучше играют на своем поле, где потерпели всего два поражения.

    Все прогнозы на футбол

    В трех последних матчах подопечные Флавио Рего обыграли «Чинандегу» (7:0) и «Реал Эстели» (1:0), а также уступили «Дириангену» (1:2), доигрывая встречу вдевятером.

    «Реал Мадрис»

    «Реал Мадрис» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Никарагуа с 14 баллами.

    На счету «сливочных» четыре победы, две ничьи и сразу восемь поражений.

  • Самые громкие трансферы: Неймар в Париже, Кантона — в Манчестере и другие
  • Иногда трата больших денег может считаться оправданной
  • Вчера

    • Примечательно, что в этом сезоне «Реал Мадрис» в гостях набрал всего три балла, когда обыграл одного из аутсайдеров — «Окоталь» (1:0).

    В трех последних матчах «Реал Мадрис» обыграл «Окоталь» (2:0), уступил «Депортиво» (1:2) и разошелся миром с «Манагуа» (0:0).

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ферретти» — 1.58, победа «Реал Мадрис» — 5.00, ничья — 3.80.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    Команды уже встречались в марте, и тогда победу со счетом 2:1 одержали «красно-черные».

    Да, «сливочные» способны удивить, как они сделали накануне, отняв очки у лидера, но ведь это произошло на их поле, а игры на выезде даются им намного тяжелее, да и сам «Ферретти» силен у себя дома.

    Исходя из этого, мы бы присмотрелись к ставке «победа хозяев с форой -1» за 1.95.

    Также можно поставить на «тотал голов больше 2,5» за 1.70. «Ферретти» — самая результативная команда первенства, которая способна порадовать большим количеством голов. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • Сегодня в 23:59
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:59
    •  1.98
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Депортиво Лас-Сабанас — Халапа
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Пустой «Энфилд»
  • Возможное обнуление сезона. Какие рекорды могут исчезнуть
    • 19:56 01/04/2020     Бамиделе Джермейн Алли
  • АПЛ на грани пиар-катастрофы
    • 06:18 03/04/2020     Хабиб Нурмагомедов
  • Страсти по Хабибу. «Проклятый поединок» с Фергюсоном сорвался в пятый раз
    • 20:32 03/04/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    «Ферретти» — «Реал Мадрис». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 9 апреля 2020 года. Прогноз на «Ферретти» — «Реал Мадрис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
    Тоже интересно
    «Манчестер Сити» не планирует сокращать оклады игроков Футбол Как клубы АПЛ ведут себя во время пандемииКакова ситуация в лиге? Вчера в 04:570
  • 01:59
    • Калиниченко: РПЛ нужно перейти на систему «весна-осень»
  • 01:42
    • Аликин: Вероятность, что Драчев покинет свой пост, есть, но я не думаю, что это произойдет
  • 01:36
    • В. Березуцкий: Кажется, чемпионат не будет доигран
    ЦСКА на карантине Футбол На карантине. Чем клубы РПЛ заполняют вынужденную паузу?Что происходит в российских топ-клубах во время паузы в РПЛ? Вчера в 03:530
  • Экспресс дня

  • «Энергетик-БГУ» — «Минск»: кто из лидеров оступится?
  • 3.82
    •
  • 00:57
    • Касаткина: В такой форс-мажорной ситуации сложно что-то требовать от WTA
  • 00:40
    • Агент Рыжикова: Не будем бегать за «Крыльями» и просить, чтобы нас оставили
  • 00:02
    • Московское «Динамо» подпишет новый контракт с Чайковски
    Рейносо — символ свиного гриппа в спорте Футбол Коронавирус — не первый. Как мексиканский спорт столкнулся со свиным гриппомНечто похожее на коронавирус, но не захватившее так сильно Европу, случилось более десяти лет назад 05/04/2020 в 13:150
  • 23:57
    • Панарин о паузе в сезоне НХЛ: Процентов 30 от зарплаты потеряем
  • 23:45
    • Манчини: В этом сезоне Балотелли не сделал ничего, чтобы вернуться в сборную Италии
  • 21:00
    • В Серии А готовы доиграть сезон и ждут разрешения правительства
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие