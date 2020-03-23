«Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Австралии по футболу 23 марта 2020 года

В очередном туре австралийской А-Лиги «Ньюкасл Джетс» на своем поле примет «Мельбурн Сити». Игра пройдет 23 марта и начнется в 11:30 по мск. Прогноз на «Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити».

«Ньюкасл Джетс»

Звездным для «Джетс» стал сезон 2017/18, когда они неожиданно для всех пришли к финишу вторыми. А вот в следующем сезоне «Ньюкасл» финишировал в «регулярке» на 7-м месте и не вышел в плей-офф.

В текущем розыгрыше А-лиги «Джетс» идут на 9-м месте с 21 очком, сыграв 21 матч из 30. От шестой строчки из отделяет 6 очков и шансы на плей-офф у команды есть.

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В конце февраля «Ньюкасл» дома сыграл вничью с соседями по дну таблицы — «Мельбурн Виктори» (1:1), после чего победил дома же идущий в первой пятерке «Перт Глори»(2:1), дожав соперника в концовке.

В марте «Джетс» на выезде разгромили идущую в середине таблицы «Аделаиду Юнайтед» (3:0), а в последнем матче уступили в гостях команде из группы лидеров — «Брисбен Роар» (0:1).

На своем поле «Джетс» проиграли и выиграли в этом сезоне по 3 матча, и сыграли вничью четырежды. В 21 матче «Ньюкасл» забил 24 года и пропустил 38.

В этом сезоне «Джетс» уже уступили «Сити» со счетом 0:4 дома и 0:2 в гостях. Последнюю победу над «Мельбурном» «Ньюкасл» одержал в прошлом феврале дома со счетом 3:1.

«Мельбурн Сити»

«Горожане» являются частью глобальной франшизы в которую входят «Ман Сити», «Нью-Йорк Сити», «Мумбай Сити» и прочие живущие на деньги шейхов клубы с приставкой «Сити».

«Мельбурн» в последние два сезона выходил в плей-офф с 3 (2017/18) и 5 (18/19) мест , но вылетал в полуфинале и четвертьфинале соответственно.

В этом сезоне «горожане» идут на втором месте, отставая от лидера на 7 очков, но учитывая, что «Сидней» сыграл на 3 матча меньше, шансов выиграть «регулярку» у «Сити» практически нет.

Март для «Мельбурн Сити» выдался более загруженным — команда провела 4 матча, начав с домашней победы над «Брисбеном» (1:0). затем на выезде был обыгран «Перт Глори» (3:2).

В последних матчах «Сити» дома поделил очки с идущим ниже экватора «Вестерн Сидней» (1:1), а в последнем матче «горожане» победили аутсайдера «Сентрал Кост Мэринерс» (4:2).

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В этом сезоне «Сити» выиграл 5 матчей на выезде, проиграл 4 и еще 2 свел вничью. В 22 матчах команда забила 41 мяч, пропустив 32.

Отметим, что за «Мельбурн» играет лучший бомбардир лиги Джейми Макларен, забивший 16 голов.

Прогноз и ставки

На победу «Ньюкасла» букмекеры дают коэффициент 2,70, на ничейный результат в основное время — 3,45, а на победу «Мельбурна» — 2,32.

Уверенно обыграв «Джетс» дважды в этом сезоне, «Мельбурн» не проиграет в третьем матче.

Прогнозируем, что встреча будет результативной. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1,58 и «Обе забьют» за 1,50. 0