«Монпелье» — «Марсель». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Лиги 1 14 марта 2020 года

«Монпелье»
Команда одержала только две победы в пяти последних матчах. «Монпелье» обыграл «Страсбур» 3:0 и «Сент-Этьен» 1:0. В трех других случаях клуб терпел поражения — 1:0 от «Монако» и «Анже», а также разгром 5:0 от «Ренна».
Стоит отметить, что «Монпелье» является домашней командой. В Лиге 1 «паладины» занимают третье место по статистике домашних выступлений — 21 очка в 14 матчах и всего 2 пропущенных мяча.
Дома «Монпелье» не проигрывает 6 матчей с учетом Кубка Франции. В чемпионате на своем поле команда выиграла 4 из 5 встреч.
На счету клуба 40 очков в целом за 28 туров. Он занимает восьмое место и до еврокубковой зоны «паладинам» не хватает девяти очков.
«Марсель»
Гости продолжают идти на второй строчке, у них 56 очков на счету за 28 матчей.
За 5 последних туров «Марсель» выиграл три матча, один раз проиграл и сыграл вничью. В последних матчах «олимпийцы» обыграли на выезде «Ним» (2:3) и сыграли вничью с «Амьеном» (2:2). До этого подопечные Виллаша-Боаша проиграли «Нанту» 1:3.
В гостях «Марсель» выиграл 3 матча подряд, однако «сухой» команда оставалась только в одном случае.
Тем не менее коллектив проиграл только два поединка из 14 на выезде.
Прогноз и ставка
Обе команды очень неуступчивые. «Монпелье» хорошо играет дома, а «Марсель» не хуже играет в гостях.
Отсюда и коэффициенты не очень сильно разнятся — 2.85 на хозяев и 2.75 на гостей. На ничью предлагают 3.10.
Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5. Все-таки «паладины» очень мало пропускают у себя дома. Это в значительной мере может повлиять на результативность матча. 0