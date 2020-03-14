«Монпелье» — «Марсель». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Лиги 1 14 марта 2020 года

В матче 29 тура французской Лиги 1 пройдет матч между «Монпелье» и «Марселем». Игра состоится 14 марта на стадионе «Стад де ля Моссон» при пустых трибунах. Начало в 19:30 по мск. Прогноз на «Монпелье» — «Марсель».

«Монпелье»

Команда одержала только две победы в пяти последних матчах. «Монпелье» обыграл «Страсбур» 3:0 и «Сент-Этьен» 1:0. В трех других случаях клуб терпел поражения — 1:0 от «Монако» и «Анже», а также разгром 5:0 от «Ренна».

Стоит отметить, что «Монпелье» является домашней командой. В Лиге 1 «паладины» занимают третье место по статистике домашних выступлений — 21 очка в 14 матчах и всего 2 пропущенных мяча.

Дома «Монпелье» не проигрывает 6 матчей с учетом Кубка Франции. В чемпионате на своем поле команда выиграла 4 из 5 встреч.

На счету клуба 40 очков в целом за 28 туров. Он занимает восьмое место и до еврокубковой зоны «паладинам» не хватает девяти очков.

«Марсель»

Гости продолжают идти на второй строчке, у них 56 очков на счету за 28 матчей.

За 5 последних туров «Марсель» выиграл три матча, один раз проиграл и сыграл вничью. В последних матчах «олимпийцы» обыграли на выезде «Ним» (2:3) и сыграли вничью с «Амьеном» (2:2). До этого подопечные Виллаша-Боаша проиграли «Нанту» 1:3.

В гостях «Марсель» выиграл 3 матча подряд, однако «сухой» команда оставалась только в одном случае.

Календарь и таблица Лиги 1

Тем не менее коллектив проиграл только два поединка из 14 на выезде.

Прогноз и ставка

Обе команды очень неуступчивые. «Монпелье» хорошо играет дома, а «Марсель» не хуже играет в гостях.

Отсюда и коэффициенты не очень сильно разнятся — 2.85 на хозяев и 2.75 на гостей. На ничью предлагают 3.10.

Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5. Все-таки «паладины» очень мало пропускают у себя дома. Это в значительной мере может повлиять на результативность матча. 0