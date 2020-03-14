ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пустой стадион в МенхенгладбахеСпорт vs коронавирус. Хроника 13 марта НеймарПСЖ способен на успех в Лиге чемпионов Диего Симеоне и Юрген КлоппПлан Симеоне сработал. «Атлетико» выстоял на «Энфилде»
  • 01:53
    • НХЛ остановила сезон из-за коронавируса
  • 01:46
    • Главный тренер «Арсенала» заразился коронавирусом
  • 01:37
    • Чемпионат Франции приостановлен из-за коронавируса
  • 01:01
    • «Байер» обыграл «Рейнджерс» в Глазго
  • 00:52
    • УЕФА может изменить формат еврокубков из-за коронавируса
  • 23:46
    • ФИФА переносит мартовские отборочные матчи к ЧМ-2022
  • 22:49
    • «МЮ» разгромил ЛАСК в 1/8 финала Лиги Европы
    Все новости спорта

    «Монпелье» и «Марсель» сыграют на низах?

    «Монпелье» — «Марсель». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Лиги 1 14 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Монпелье Прогнозы на Марсель Календарь Лиги 1
    Прогноз на «Монпелье» — «Марсель»
    Гаэтан Лаборд
    В матче 29 тура французской Лиги 1 пройдет матч между «Монпелье» и «Марселем». Игра состоится 14 марта на стадионе «Стад де ля Моссон» при пустых трибунах. Начало в 19:30 по мск. Прогноз на «Монпелье» — «Марсель».
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 14 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
    •

    «Монпелье»

    Команда одержала только две победы в пяти последних матчах. «Монпелье» обыграл «Страсбур» 3:0 и «Сент-Этьен» 1:0. В трех других случаях клуб терпел поражения — 1:0 от «Монако» и «Анже», а также разгром 5:0 от «Ренна».

    Стоит отметить, что «Монпелье» является домашней командой. В Лиге 1 «паладины» занимают третье место по статистике домашних выступлений — 21 очка в 14 матчах и всего 2 пропущенных мяча.

    Дома «Монпелье» не проигрывает 6 матчей с учетом Кубка Франции. В чемпионате на своем поле команда выиграла 4 из 5 встреч.

    На счету клуба 40 очков в целом за 28 туров. Он занимает восьмое место и до еврокубковой зоны «паладинам» не хватает девяти очков.

    «Марсель»

    Гости продолжают идти на второй строчке, у них 56 очков на счету за 28 матчей.

  • План Симеоне сработал. «Атлетико» выстоял на «Энфилде»
  • «Матрасники» в дополнительное время обыграли «Ливерпуль» и вышли в четвертьфинал
  • Вчера

    • За 5 последних туров «Марсель» выиграл три матча, один раз проиграл и сыграл вничью. В последних матчах «олимпийцы» обыграли на выезде «Ним» (2:3) и сыграли вничью с «Амьеном» (2:2). До этого подопечные Виллаша-Боаша проиграли «Нанту» 1:3.

    В гостях «Марсель» выиграл 3 матча подряд, однако «сухой» команда оставалась только в одном случае.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Тем не менее коллектив проиграл только два поединка из 14 на выезде.

    Прогноз и ставка

    Обе команды очень неуступчивые. «Монпелье» хорошо играет дома, а «Марсель» не хуже играет в гостях.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    Отсюда и коэффициенты не очень сильно разнятся — 2.85 на хозяев и 2.75 на гостей. На ничью предлагают 3.10.

    Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5. Все-таки «паладины» очень мало пропускают у себя дома. Это в значительной мере может повлиять на результативность матча. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Фортуна — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фулхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Уотфорд — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Шальке
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кельн — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  5.80
  • Прогноз на матч Борнмут — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Норвич — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Бруну Фернандещ
  • Идеальное усиление для Сульшера. Бруну Фернандеш уже изменил «МЮ»
    • 14:55 07/03/2020     Игроки «Ростова»
  • Две красные и три пенальти. «Ростов» дома обыграл ЦСКА
    • 18:38 09/03/2020     Жозе Моуринью
  • Завершение эпохи в «Тоттенхэме». Лондонцы бесславно вылетели из Лиги чемпионов
    • 14:03 11/03/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Монпелье» — «Марсель». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Лиги 1 14 марта 2020 года. Прогноз на «Монпелье» — «Марсель». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
    Тоже интересно
    Футболисты «Сочи» Футбол Кокорин сделал дубль за «Сочи» и вывел команду из зоны вылетаСМИ — о разгромной победе «Сочи» над «Оренбургом» Вчера в 13:490
  • 21:07
    • НХЛ приостановила матчи из-за коронавируса
  • 19:51
    • Матч между «Ювентусом» и «Лионом» перенесен
  • 19:35
    • Матч «Манчестер Сити» — «Реал» перенесен из-за коронавируса
    Лионель Месси Футбол Эпоха упадка. Борьба «Реала» и «Барсы» за чемпионство — гонка двух хромыхЧемпионская гонка в Испании построена не на доминировании, а на упадке лидеров Примеры 11/03/2020 в 21:190
  • Экспресс дня

  • «Реал» не будет иметь дома проблем с «Эйбаром»?
  • 1.61
    •
  • 07:22
    • Матч Кубка Либертадорес завершился массовой дракой
  • 07:05
    • УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
  • 01:20
    • Защитник «Манчестер Сити» Менди находится на карантине
    «Лос-Анджелес» — «Оттава» Хоккей НХЛ. «Лос-Анджелес» продлил победную серию, «Сан-Хосе» проиграл четвертую игру подрядОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 марта Вчера в 08:380
  • 18:27
    • L'Equipe: УЕФА перенесет Евро-2020 на 2021 год
  • 01:04
    • «Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»
  • 00:51
    • «Олимпиакос» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в Лиге Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие