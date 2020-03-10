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    Сумеет ли «Валенсия» на «Месталье» перевернуть противостояние с «Аталантой»?

    «Валенсия» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.65) и ставки на ответный матч 1/8 финала ЛЧ 10 марта 2020 года

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    Прогноз на «Валенсия» — «Аталанта»
    «Валенсия» — «Аталанта»
    Во вторник, 10 марта, в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» на «Месталье» сыграет с «Аталантой». Игра начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Валенсия» — «Аталанта».
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 10 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
    •

    «Валенсия»

    «Валенсия» выиграла группу Н Лиги чемпионов, набрав 11 очков (три победы, две ничьи и одно поражение) и обойдя «Челси» (11 очков), «Аякс» (10) и «Лилль» (1).

    В первом матче 1/8 финала левантийцы были на выезде разгромлены «Аталантой» со счетом 1:4, пропустив по 2 гола в каждом тайме и размочив счет уже при 0:4.

    Вернувшись в Испанию, «Валенсия» в рамках Примеры проиграла на выезде «Реал Сосьедаду» (0:3), дважды пропустив в первом тайме и раз — сразу после перерыва.

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    В последних матчах левантийцы на своем поле одолели «Бетис» (2:1) и в гостях упустили победу над «Алавесом» (1:1).

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    «Аталанта»

    «Аталанта», которая является дебютантом самого престижного клубного турнира, пробилась в плей-офф со второй позиции в одном квартете с «Ман Сити» (14), «Шахтером» (6) и «Динамо» Загреб (3).

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    • В первом матче 1/8 финала «Аталанта» уверено расправилась с соперником в Милане на «Сан Сиро», позволив Денису Черышеву в концовке подарить крошечный шанс «Валенсии».

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    В связи с эпидемией коронавируса, «Аталанта» провела после этого лишь один матч в Серии А, разгромив на выезде «Лечче» со счетом 7:2.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После 25 матчей Серии А «Аталанта» на 4-й строке турнирной таблицы с 48 очками. Разница мячей 70-34, 15 голов забил Йосип Иличич, еще 13 — Луис Муриэль, 11 голов у Дувана Сапаты.

    Прогноз и ставки

    На победу «Валенсии» букмекеры дают коэффициент 2,85, на ничейный результат в основное время — 3,80, а на победу «Аталанты» — 2,30.

    Можно прогнозировать, что при родных трибунах левантийцы как минимум не проиграют, несмотря на всю атакующую мощь «Аталанты».

    Матч будет результативным. Интересны варианты для ставок: «обе забьют» за 1,40 и «гол в каждом из таймов» за 1,42. 0

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    «Валенсия» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.65) и ставки на ответный матч 1/8 финала ЛЧ 10 марта 2020 года. Прогноз на «Валенсия» — «Аталанта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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