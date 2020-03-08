«Ренн» — «Монпелье». Прогноз (к. 4.50) и ставки на матч чемпионата Франции 8 марта 2020 года

В 28 туре французской Лиги 1 «Ренн» будет принимать «Монпелье». Игра пройдет на стадионе «Руажон Парк» 8 марта. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Ренн» — «Монпелье».

«Ренн»

Клуб не сбавляет обороты, и в этом сезоне борется уже за Лигу чемпионов. Сейчас хозяева имеют 47 очков, занимая третье место.

Бретонцы потерпели два поражения в шести предыдущих матчах во всех турнирах. В трех прошлых поединках во всех турнирах они одержали две победы.

Посреди недели футболисты «Ренна» вылетели из Кубка Франции за шаг до финала. В гостевой игре против «Сент-Этьена» они проиграли 1:2.

«Монпелье»

После разгрома от ПСЖ (0:5) в Лиге 1 подопечные Мишеля Тер-Закаряна дома упустили победу над «Метцем» (1:1) и одолели «Сент-Этьен» (1:0).

Затем неудачи клуба в чемпионате страны возобновились. С одинаковым счетом 0:1 он уступил на выезде «Монако» и «Анже».

В прошлом туре коллектив вернулся к победам, разгромив дома «Страсбург» (3:0). По итогам 27 туров «Паладины» занимают шестую позицию с отставанием в семь очков от зоны Лиги чемпионов.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 3,75, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,05, ничья — в 3,30.

Рекомендуем ставить на то, что «Ренн» выиграет, и обе команды забьют за 4,50. 0