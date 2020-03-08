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    Реабилитируется ли «Ренн» за вылет из Кубка Франции?

    «Ренн» — «Монпелье». Прогноз (к. 4.50) и ставки на матч чемпионата Франции 8 марта 2020 года

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    Прогноз на «Ренн» — «Монпелье»
    «Ренн» идет на третьем месте
    В 28 туре французской Лиги 1 «Ренн» будет принимать «Монпелье». Игра пройдет на стадионе «Руажон Парк» 8 марта. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Ренн» — «Монпелье».

    «Ренн»

    Клуб не сбавляет обороты, и в этом сезоне борется уже за Лигу чемпионов. Сейчас хозяева имеют 47 очков, занимая третье место.

    Бретонцы потерпели два поражения в шести предыдущих матчах во всех турнирах. В трех прошлых поединках во всех турнирах они одержали две победы.

    Посреди недели футболисты «Ренна» вылетели из Кубка Франции за шаг до финала. В гостевой игре против «Сент-Этьена» они проиграли 1:2.

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    «Монпелье»

    После разгрома от ПСЖ (0:5) в Лиге 1 подопечные Мишеля Тер-Закаряна дома упустили победу над «Метцем» (1:1) и одолели «Сент-Этьен» (1:0).

    Затем неудачи клуба в чемпионате страны возобновились. С одинаковым счетом 0:1 он уступил на выезде «Монако» и «Анже».

    В прошлом туре коллектив вернулся к победам, разгромив дома «Страсбург» (3:0). По итогам 27 туров «Паладины» занимают шестую позицию с отставанием в семь очков от зоны Лиги чемпионов.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 3,75, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,05, ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ренн» выиграет, и обе команды забьют за 4,50. 0

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