«Ренн» — «Монпелье». Прогноз (к. 4.50) и ставки на матч чемпионата Франции 8 марта 2020 года

«Ренн»
Клуб не сбавляет обороты, и в этом сезоне борется уже за Лигу чемпионов. Сейчас хозяева имеют 47 очков, занимая третье место.
Бретонцы потерпели два поражения в шести предыдущих матчах во всех турнирах. В трех прошлых поединках во всех турнирах они одержали две победы.
Посреди недели футболисты «Ренна» вылетели из Кубка Франции за шаг до финала. В гостевой игре против «Сент-Этьена» они проиграли 1:2.
«Монпелье»
После разгрома от ПСЖ (0:5) в Лиге 1 подопечные Мишеля Тер-Закаряна дома упустили победу над «Метцем» (1:1) и одолели «Сент-Этьен» (1:0).
Затем неудачи клуба в чемпионате страны возобновились. С одинаковым счетом 0:1 он уступил на выезде «Монако» и «Анже».
В прошлом туре коллектив вернулся к победам, разгромив дома «Страсбург» (3:0). По итогам 27 туров «Паладины» занимают шестую позицию с отставанием в семь очков от зоны Лиги чемпионов.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 3,75, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,05, ничья — в 3,30.
Рекомендуем ставить на то, что «Ренн» выиграет, и обе команды забьют за 4,50. 0