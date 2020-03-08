«Майнц» — «Фортуна» Д. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Германии 8 марта марта 2020 года

В воскресенье, 8 марта, «Майнц» на своем поле примет «Фортуну» из Дюссельдорфа в рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Опель Арене», начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Майнц» — «Фортуна» Д.

«Майнц»

«Майнц» с 25 зачетными пунктами находится на 15 позиции в турнирной таблице Бундеслиги, оторвавшись от зоны переходных матчей на четыре балла, а от прямого вылета — на восемь.

В последних четырех встречах немецкого первенства «карновальщики» уступили лишь один раз, проиграв тур тому назад на выезде «Вольфсбургу» со счетом 0:4.

Также в этот период команда одержала две победы, обыграв в Берлине 3:1 «Герту» и дома 2:0 «Падерборн» в минувшем игровом дне, еще один матч она свела вничью, с «Шальке» в родных стенах — 0:0.

На «Опель Арене» в этом розыгрыше БЛ «05» выиграли в четырех играх из 12, один поединок завершили мировым результатом и семь встреч проиграли, разница мячей — 14:20.

«Фортуна» Д

Накануне «Фортуна» была выбита из Кубка Германии представителем региональной лиги «Саарбрбкеном», уступив ему на выезде в серии послематчевых пенальти (1:1, пен 6:7).

Все прогнозы на Бундеслигу

В чемпионате страны у «красно-белых» почти идентичные результаты со своим предстоящим соперником. В период из последних четырех игр они проиграли лишь раз — дома «Боруссии» М (1:4).

Также в этот период дюссельдорфцы один матч выиграли, переиграв в гостях «Фрайбург» (2:0), еще дважды они сыграли вничью — на выезде с «Вольфсбургом» (1:1) и в родных стенах с «Гертой» (3:3).

В турнирной таблице немецкого чемпионата «Фортуна» с 21 баллом идет в зоне переходных матчей, на 16 строке. Гостевые поединке этого розыгрыша БЛ принесли команде только две виктории в 12 играх, три ничьи и семь поражений, разница мячей — 13:26.

В первом круге «Фортуна» дома взяла верх над «Майнцем» (1:0), в прошлом сезоне дважды победили «карнавальщики» — 3:1 и 1:0.

Прогноз на «Майнц» — «Фортуна» Д

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Майнца» — 1.95, победа «Фортуны» — 4.00, ничья — 4.00.

В поединке команд, которые ведут борьбу за сохранение прописки в элите, как мы считаем, много забитых мячей не будет. Наш прогноз и ставка: ТМ 3,5 за 1.63. 0