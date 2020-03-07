«Саутгемптон» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч АПЛ 7 марта 2020 года

«Саутгемптон»
Команда из одноименного города занимает сейчас 13 позицию в турнирной таблице английского первенства. В 28 турах этот коллектив завоевал 34 очка.
Если не считать недавний матч в АПЛ, то последний раз подопечные Ральфа Хазенхюттля побеждали 21 января. Тогда в гостях «Саутгемптон» одолел «Кристал Пэлас» (0:2).
Через несколько дней «святые» в рамках 1/16 финала Кубка Англии расписали мировую с «Тоттенхэмом» (1:1). А в начале февраля они были биты «Ливерпулем» (0:4).
5 числа в ходе переигровки Кубка Англии «Саутгемптон» уступил «Тоттенхэму» (2:3). В АПЛ подопечные Ральфа Хазенхюттля не справились с «Бернли» (1:2), но сумели обыграть «Астон Виллу» (2:0).
Тем не менее, в прошлом туре снова случилось поражение — от «Вест Хэма» (1:3).
«Ньюкасл»
По итогам 28 матчей Премьер-лиги «черно-белые» идут там на 14 позиции. В своей копилке они имеют 32 очка, опережая зону вылета всего лишь на пять пунктов.
До своего прошлого поединка три матча «Ньюкасл» не мог победить, проиграв сперва в двух играх подряд. А в своей предпоследней встрече команда сыграла вничью 0:0 дома с «Бернли».
Тем не менее, в предыдущем матче «Сороки» проиграли на выезде «Вест Бромвич» (3:2). Этот поединок пришелся на Кубок Англии, где они вышли в четвертьфинал.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,63, тогда как успех гостей оценивается в 5,25, ничья — в 4,00.
Рекомендуем ставить на то, что «Саутгемптон» выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0