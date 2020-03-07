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    Кто будет дальше от зоны вылета АПЛ?

    «Саутгемптон» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч АПЛ 7 марта 2020 года

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    Прогноз на «Саутгемптон» — «Ньюкасл»
    Ральф Хазенхюттль
    В 29 туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» сыграет с «Ньюкаслом» на стадионе «Сент-Мэри». Матч состоится 7 марта в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Саутгемптон» — «Ньюкасл».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Марта 2020 года
    Саутгемптон
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    «Саутгемптон»

    Команда из одноименного города занимает сейчас 13 позицию в турнирной таблице английского первенства. В 28 турах этот коллектив завоевал 34 очка.

    Если не считать недавний матч в АПЛ, то последний раз подопечные Ральфа Хазенхюттля побеждали 21 января. Тогда в гостях «Саутгемптон» одолел «Кристал Пэлас» (0:2).

    Через несколько дней «святые» в рамках 1/16 финала Кубка Англии расписали мировую с «Тоттенхэмом» (1:1). А в начале февраля они были биты «Ливерпулем» (0:4).

    5 числа в ходе переигровки Кубка Англии «Саутгемптон» уступил «Тоттенхэму» (2:3). В АПЛ подопечные Ральфа Хазенхюттля не справились с «Бернли» (1:2), но сумели обыграть «Астон Виллу» (2:0).

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    • Тем не менее, в прошлом туре снова случилось поражение — от «Вест Хэма» (1:3).

    «Ньюкасл»

    По итогам 28 матчей Премьер-лиги «черно-белые» идут там на 14 позиции. В своей копилке они имеют 32 очка, опережая зону вылета всего лишь на пять пунктов.

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    До своего прошлого поединка три матча «Ньюкасл» не мог победить, проиграв сперва в двух играх подряд. А в своей предпоследней встрече команда сыграла вничью 0:0 дома с «Бернли».

    Тем не менее, в предыдущем матче «Сороки» проиграли на выезде «Вест Бромвич» (3:2). Этот поединок пришелся на Кубок Англии, где они вышли в четвертьфинал.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,63, тогда как успех гостей оценивается в 5,25, ничья — в 4,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Саутгемптон» выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0

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