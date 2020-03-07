«Барселона» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 7 марта 2020 года

В субботу, 7 марта, «Барселона» на своем поле примет «Реал Сосьедад» в рамках 27-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Камп Ноу», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Реал Сосьедад».

«Барселона»

В начале февраля каталонцы уверенно обыграли дома «Леванте» (2:1). Зато вылетели из Кубка Испании на стадии четвертьфинала, уступив в Бильбао «Атлетику» из-за автогола на последних минутах — 0:1.

Затем «Барселона» не без труда одолела на выезде «Бетис» (3:2), дважды отыгрываясь по ходу матча и забив победный мяч в концовке.

Два домашних матча Примеры «Барса» также выиграла, победив сначала «Хетафе» (2:1), а затем разгромив «Эйбар» (5:0).

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Наполи» (1:1). А в прошлом туре «блауграна» проиграла на выезде «Реалу» (0:2) и уступила ему лидерство в Примере.

«Реал Сосьедад»

На прошедших выходных «сине-белые» дома обыграли «Вальядолид» (1:0) в рамках Примеры. Там они с 43 очками идут шестыми, уступая топ-4 два балла при игре в запасе.

Посреди недели баски вышли в финал Кубка Испании. После того, как в первом матче полуфинала одолели «Мирандес» 2:1 дома они победили выезде 1:0.

На данный момент у «Реал Сосьедада» 6-матчевая победная серия. По ходу нее три выиграны в чемпионате и три — в национальном Кубке.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36, тогда как успех гостей оценивается в 8,00, ничья — 5,25.

Рекомендуем ставить на то, что «Барселона» выиграет, и обе команды забьют за 2,37. 0