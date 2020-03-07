«Атлетико» — «Севилья». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Испании 7 марта 2020 года

В 27 туре чемпионата Испании «Атлетико» будет принимать «Севилью». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» 7 марта. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Севилья».

«Атлетико»

Мадридская команда после 26 туров испанского первенства опустилась на пятую строчку в таблице. На счету этого клуба сейчас имеется 44 балла, а от зоны ЛЧ он отстает на 1 пункт.

Последний раз «Атлетико» проигрывал в любом соревновании 1 февраля. Тогда на «Сантьяго Бернабеу» подопечные Диего Симеоне уступили «Реалу» в матче 22 тура Примеры (0:1).

Затем в испанском чемпионате «матрасники» одержали верх над «Гранадой» (1:0), а также расписали мировую с «Валенсией» (2:2). 18 числа «индейцы» справились с «Ливерпулем» в 1 встрече в рамках плей-офф ЛЧ (1:0).

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Через несколько дней «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» уверенно разобрался с «Вильярреалом» (3:1). 1 марта мадридцы заработали всего 1 балл в противостоянии с «Эспаньолом» (1:1).

«Севилья»

Испанский клуб из одноименного города сейчас замыкает тройку сильнейших в турнирной таблице с 46 баллами на счету. От лидеров он отстает на десять пунктов.

Последний раз «Севилья» не завоевывала очки в чемпионате 9 февраля. Тогда в Виго гости не сумели справиться с нападением «Сельты» и потерпели поражение — 1:2.

16 числа прошлого месяца подопечные Юлена Лопетеги разошлись миром с «Эспаньолом» (2:2). Вничью красно-белые сыграли и с клубом «ЧФР Клуж» в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы (1:1).

В 25 туре Примеры «Севилья» разобралась с «Хетафе» (0:3), после чего она вновь не выявила сильнейшего в дуэли с командой «ЧФР Клуж» (0:0), но из-за гола на выезде красно-белые прошли дальше. 1 марта коллектив Лопетеги победил «Осасуну» (3:2).

Прогноз и ставка

На победу «Атлетико» в игре 27 тура Примеры букмекеры дают коэффициент 1,94, на ничью — 3,36, а на победу «Севильи» — 4,66.

На «Ванда Метрополитано» гостям будет сложно, однако, борьба за места в зоне ЛЧ заставит команды рисковать и идти вперед. Наш прогноз и ставка на матч — «Севилья» забьет с коэффициентом 1,71. 0