ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик ДайерЧетыре проблемные позиции в «Тоттенхэме». У Моуринью трудности не только в атаке Юрген КлоппРеволюция на поле. Клопп и «Ливерпуль» изменили роль полузащитника в футболе «Спартак» — ЦСКАЗолотой фонд РПЛ. «Спартак» победил в огненном дерби с ЦСКА
  • 01:33
    • Желсон Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи
  • 01:11
    • «Сент-Этьен» сыграет с ПСЖ в финале Кубка Франции
  • 00:55
    • «Атлетик» проиграл «Гранаде», но вышел в финал Кубка Испании
  • 21:58
    • СКА в третий раз обыграл «Витязь» в первом раунде Кубка Гагарина
  • 21:50
    • «Йокерит» одержал третью победу в серии с «Локомотивом»
  • 21:38
    • «Химки» разгромили «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России
  • 19:45
    • «Барыс» в овертайме дожал «Магнитку» и повел в серии
    Все новости спорта

    Вскроет ли «Севилья» защиту «Атлетико»?

    «Атлетико» — «Севилья». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Испании 7 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Атлетико Прогнозы на Севилью Календарь Примеры
    Прогноз на «Атлетико» — «Севилья»
    Фернандо Режес и Неманья Гудель
    В 27 туре чемпионата Испании «Атлетико» будет принимать «Севилью». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» 7 марта. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Севилья».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 07 Марта 2020 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 18:00 Севилья Севилья
  • Севилья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
    •

    «Атлетико»

    Мадридская команда после 26 туров испанского первенства опустилась на пятую строчку в таблице. На счету этого клуба сейчас имеется 44 балла, а от зоны ЛЧ он отстает на 1 пункт.

    Последний раз «Атлетико» проигрывал в любом соревновании 1 февраля. Тогда на «Сантьяго Бернабеу» подопечные Диего Симеоне уступили «Реалу» в матче 22 тура Примеры (0:1).

    Затем в испанском чемпионате «матрасники» одержали верх над «Гранадой» (1:0), а также расписали мировую с «Валенсией» (2:2). 18 числа «индейцы» справились с «Ливерпулем» в 1 встрече в рамках плей-офф ЛЧ (1:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Через несколько дней «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» уверенно разобрался с «Вильярреалом» (3:1). 1 марта мадридцы заработали всего 1 балл в противостоянии с «Эспаньолом» (1:1).

    «Севилья»

    Испанский клуб из одноименного города сейчас замыкает тройку сильнейших в турнирной таблице с 46 баллами на счету. От лидеров он отстает на десять пунктов.

    Последний раз «Севилья» не завоевывала очки в чемпионате 9 февраля. Тогда в Виго гости не сумели справиться с нападением «Сельты» и потерпели поражение — 1:2.

    16 числа прошлого месяца подопечные Юлена Лопетеги разошлись миром с «Эспаньолом» (2:2). Вничью красно-белые сыграли и с клубом «ЧФР Клуж» в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы (1:1).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    В 25 туре Примеры «Севилья» разобралась с «Хетафе» (0:3), после чего она вновь не выявила сильнейшего в дуэли с командой «ЧФР Клуж» (0:0), но из-за гола на выезде красно-белые прошли дальше. 1 марта коллектив Лопетеги победил «Осасуну» (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Атлетико» в игре 27 тура Примеры букмекеры дают коэффициент 1,94, на ничью — 3,36, а на победу «Севильи» — 4,66.

    На «Ванда Метрополитано» гостям будет сложно, однако, борьба за места в зоне ЛЧ заставит команды рисковать и идти вперед. Наш прогноз и ставка на матч — «Севилья» забьет с коэффициентом 1,71. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.61
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.91
  • Экспресс дня 6 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Падерборн — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Марсель — Амьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алавес — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Динамо — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Норвич
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — ЦСКА
  • Золотой фонд РПЛ. «Спартак» победил в огненном дерби с ЦСКА
    • Вчера в 02:20     Марио Фернандес
  • Отскочили. ЦСКА чуть не проиграл дома «Уралу»
    • 01:24 01/03/2020     Мануэл Фернандеш
  • С кадровыми проблемами, но своего добились. «Краснодар» обыграл «Уфу»
    • 00:10 02/03/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Атлетико» — «Севилья». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Испании 7 марта 2020 года. Прогноз на «Атлетико» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
    Тоже интересно
    СКА — «Витязь» Хоккей КХЛ. «Салават» одолел «Авангард», СКА на выезде разгромил «Витязь»Результаты матчей 1/8 финала Кубка Гагарина Вчера в 22:090
  • 19:33
    • «Салават Юлаев» повел в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»
  • 19:14
    • Медведев: «Зенит» должен сыграть матч Кубка со «Спартаком» в Питере
  • 01:52
    • Слепцова подала апелляцию в CAS
    Юрген Клопп Футбол Клопп повторил собственную ошибку, и это стоило «Ливерпулю» места в истории«Ливерпуль» потерпел два поражения подряд Вчера в 18:510
  • Экспресс дня

  • Справится ли «Марсель» с аутсайдером?
  • 4.91
    •
  • 00:42
    • «МЮ» разгромил «Дерби Каунти» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
  • 00:37
    • Юрлова-Перхт: Промахнулась в спринте из-за собственных недоработок
  • 00:11
    • ЦСКА на выезде одолел «Панатинаикос» в матче Евролиги
    Григорий Родченков Прочие Несостоявшаяся сенсация. Как возникла неразбериха с подписями РодченковаВсе подробности истории с поддельной подписью Родченкова в МОК Вчера в 03:570
  • 17:04
    • Кокорин готов уехать в Европу при наличии хорошего варианта
  • 16:41
    • Матч «Валенсия» — «Аталанта» пройдет без зрителей
  • 16:32
    • Мейвезер потребовал 600 млн долларов за бои с Нурмагомедовым и Макгрегором
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие