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    Добудет ли «Ростов» очки в Грозном?

    «Ахмат» — «Ростов». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч чемпионата России 29 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Ахмат» — «Ростов»
    Валерий Карпин
    В последний день зимы «Ахмат» в Грозном сыграет с «Ростовом» в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги. Стартовый свисток будет дан в 19:00 по Москве. Прогноз на «Ахмат» — «Ростов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Февраля 2020 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 19:00 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Ахмат»

    В первой половине чемпионата «Ахмат» сменил главного тренера. На место уволенного Рашида Рахимова был назначен Игорь Шалимов. Однако, смена наставника особо не изменила турнирную ситуацию.

    После 19 туров «зеленые-белые» находятся только на 12 позиции в турнирной таблице РПЛ, находясь выше зоны переходных матчей только из-за дополнительных показателей.

    В пяти последних матчах первенства «волки» сумели победить лишь один раз при трех ничьих и одном поражении, которое пришлось на домашнюю игру с «Уфой» (0:1) в заключительной встреча 2019 года.

    В межсезонье чеченский коллектив провел девять матчей, где победил в четырех из них при трех поражениях и двух ничейных исходах.

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    • Пополнили команду Ильин из «Урала» и Визеу из «Удинезе» был взять в аренду, ушел из команды поляк Шиманьски и Михаляк.

    «Ростов»

    Перед стартом 20 тура «Ростов» расположен на третьей позиции, в одном балле отставания от «Краснодара», но «Локо» и ЦСКА «комбайнеры» опережают только по дополнительным показателям.

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    Ушли на перерыв «желто-синие» превосходно, разгромив в Москве «Спартак» со счетом 4:1. Правда, перед этим они не побеждали в четырех встречах подряд, два раза проиграв при двух ничьих.

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    В зимний перерыв «южане» приняли участие в Кубок Матч Премьер, где обыграли сербский «Партизан» (3:1), но уступили «Спартаку» (1:2) и «Локомотиву» (3:3) по пенальти.

    Сразу три исландских футболиста покинули команду, пришли в клуб Мамаев, Рудаков из «Зенита» и Осипенко из «Тамбова».

    Игра первого круга принесла домашнюю викторию «Ростову» со счетом 2:1, в прошлом сезоне эти коллективы обменялись домашними победами по 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Ахмата» — 2.75, победа «Ростова» — 2.90, ничья — 3.30.

    «Ростов», который по итогам сезона мечтает добыть путевку в Лигу чемпионов, обязательно должен брать очки в Грозном. Рекомендуем в этой встрече поставить на Х2. Такая ставка идет с коэффициентом 1.53. 0

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    «Ахмат» — «Ростов». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч чемпионата России 29 февраля 2020 года. Прогноз на «Ахмат» — «Ростов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
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