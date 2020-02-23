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    Создаст ли «Бордо» проблемы ПСЖ?

    ПСЖ — «Бордо». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 23 февраля 2020 года

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    Прогноз на ПСЖ — «Бордо»
    ПСЖ не выиграл два предыдущих матча
    В воскресенье, 23 февраля, ПСЖ на своем поле примет «Бордо» в рамках 26-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Парк де Пренс», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на ПСЖ — «Бордо».
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    ПСЖ

    Во французском первенстве у подопечных Томаса Тухеля все складывается замечательно. Парижане приближаются к очередному чемпионству.

    На данном этапе сезона они идут первыми. С 15 января по 12 февраля ПСЖ провел хорошую серию из девяти побед в разных соревнованиях, забив в этих поединках 29 голов.

    В последних встречах данного отрезка в рамках Лиги 1 красно-синие были сильнее «Монпелье» (5:0), «Нанта» (2:1) и «Лиона» (4:2), а затем в Кубке Франции «Пари Сен-Жермен» разбил «Дижон» (6:1).

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    Победный ход парижан был прерван 15 февраля, когда коллектив Тухеля без лидеров в атаке разошелся миром в битве с «Амьеном» (4:4), а посреди этой недели они проиграли в первом матче 1/8 финала ЛЧ «Дортмунду» (1:2).

    «Бордо»

    «Бордо» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. На своем счету команда имеет 35 очков.

    Жирондинцы одержали девять побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений.

    Беспроигрышная серия команды Паулу Соузы насчитывает пять матчей. Победы были одержаны в поединках против «Нанта» (1:0) и «Метца» (2:1).

    Ничьи пришлись на встречи с «Марселем» (0:0), «Брестом» (1:1) и «Дижоном» (2:2).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,12, тогда как успех гостей оценивается в 21,00, ничья — в 8,00.

    Рекомендуем ставить на то, что ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 2,45. 0

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    ПСЖ — «Бордо». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 23 февраля 2020 года. Прогноз на ПСЖ — «Бордо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.45
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