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    «Гранада» прервет гостевую «сухую» серию?

    «Осасуна» — «Гранада». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Испании 23 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Осасуна» — «Гранада»
    Игрок «Гранады»
    В воскресенье, 23 февраля, в рамках 25-го тура испанской Ла Лиги «Осасуна» в Памплоне на стадионе «Эль Садар» сыграет с «Гранадой». Начало игры — в 14:00 по Москве. Прогноз на «Осасуна» — «Гранада».
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    Футбол. Испания. Примера 23 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.96
  • X
  • 3.42
  • 2
  • 4.05
  • Ставка!
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    «Осасуна»

    Памплонский коллектив смог в прошлом туре прервать свою серию неудач, переиграв в Бильбао местный «Атлетик» (1:0) в рамках чемпионата Испании.

    До этой встречи «красные» проиграли в трех поединках подряд. Сперва они были выбиты «Сосьедадом» (1:3) из Кубка страна, а затем дважды были повержены в Примере, поочередно уступив в гостях «Вильярреалу» (1:3) и дома «Реалу» (1:4).

    В турнирной таблице Ла Лиги «Осасуна» с 31 баллом расположилась на 11 месте, оторвавшись на десять очков от зоны вылета, но почти на таком же расстоянии находясь от зоны еврокубков (семь пунктов).

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    • В 12 домашних играх текущей Примеры памплонцы добыли четыре виктории, пять встреч свели вничью и три игры проиграли, разница забитых и пропущенных — 19:17.

    «Гранада»

    «Гранада» также в прошлом туре Примеры смогла прервать серию из поражений, одолев в родных стенах «Вальядолид» со счетом 2:1.

    Но серия проигрышных матчей у «красно-белых» состояла из двух поединков, один из которых пришелся на Кубок, а еще один — на матч чемпионата Испании (по 0:1 на выезде от «Атлетико» и «Атлетика»).

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    С 33 зачетными пунктами «насриды» находятся на две строки выше в турнирной таблице Ла Лиги, уступая еврокубковой позиции пять баллов.

    Выездные поединки не особо удаются «Гранаде» в этом розыгрыше Примеры. На данный момент она проиграла в восьми гостевых играх подряд, до этого было две ничьи и два поражения, разница мячей — 13:23.

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    В первом круге «Гранада» дома минимально одолела «Осасуну» (1:0), а в прошлом розыгрыше, когда оба коллектива выступали в Сегунде, они обменялись домашними викториями — 1:0 и 0:2.

    Прогноз на «Осасуна» — «Гранада»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Осасуна» предлагают — 1.96.

    На викторию «Гранады» дают — 4.35, ничья оценена — в 3.40.

    Так как «Гранада» на выезде не забивала в последних шести встреча, теперь от нее мы все-таки ждем забитого гола. 0

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    «Осасуна» — «Гранада». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Испании 23 февраля 2020 года. Прогноз на «Осасуна» — «Гранада». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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