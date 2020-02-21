«Метц» — «Лион». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 21 февраля 2020 года

В пятницу, 21 февраля, «Метц» на своем поле примет «Лион» в рамках 26-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сен-Симфорьен», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Метц» — «Лион».

«Метц»

«Метц» на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету 28 очков.

«Мессинцы» одержали шесть побед, десять раз сыграли вничью и потерпели девять поражений в текущем сезоне.

С начала февраля подопечные Фредерика Антонетти обыграли «Сент-Этьен» (3:1), разошлись миром с «Монпелье» (1:1) и «Нантом» (0:0), а также уступили «Бордо» (1:2).

Календарь и таблица Лиги 1

После травмы у «Метца» восстанавливается Мануэль Каби. Дисквалификацию отбывает Венсан Пажо.

«Лион»

«Лион» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 34 очка.

На счету «ткачей» девять побед, семь ничьих и девять поражений в 25 сыгранных турах.

В этом месяце команда Руди Гарсии поделила очки с «Амьеном» (0:0) и «Страсбуром» (1:1), а также проиграла «Ницце» (1:2) и «Пари Сен-Жермен» (2:4).

При этом «Лион» добыл путевку в полуфинал Кубка Франции, с минимальным счетом переиграв «Марсель» (1:0).

Среди травмированных у «ткачей» значатся Юссуф Коне, Омар Соле, Джефф Рейне и Мемфис Депай.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лиона» — 2.00, победа «Метца» — 4.20, ничья — 3.40.

Обе команды в последнее время не радуют своих поклонников хорошими результатами, но минимальными фаворитами противостояния все же являются гости, имеющие в своем распоряжении более качественных футболистов.

Впрочем, рассчитывать на уверенную победу «ткачей» мы бы не стали, тем более что в гостях они не выигрывали с разницей в два мяча и больше с 6 декабря прошлого года.

Исходя из этого, мы бы рекомендовали присмотреться к ставке «победа "Лиона" в один мяч или ничья» за 1.75.

Еще один вариант — «тотал голов меньше 2,5» за 1.70. Полагаем, что «мессинцы» сыграют с большим акцентом на оборону и постараются максимально засушить игру, так что судьбу поединка может решить всего один мяч. 0