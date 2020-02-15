«Бордо» — «Дижон». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 15 февраля 2020 года

«Бордо»
«Бордо» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 34 очка.
«Жирондинцы» одержали девять побед, семь раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений.
Беспроигрышная серия команды Паулу Соузы насчитывает четыре матча, в которых она обыграла «Нант» (1:0) и «Метц» (2:1), а также разошлась миром с «Марселем» (0:0) и «Брестом» (1:1).
Среди травмированных у «Бордо» значится только нападающий Франсуа Камано.
«Дижон»
«Дижон» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 25 набранными очками.
На счету «красных» шесть побед, семь ничьих и 11 поражений в 24 сыгранных турах.
Подопечные Стефана Жобара в этом месяце разгромили «Брест» (3:0), уступили «Ниму» (0:2) и поделили очки с «Нантом» (3:3).
Также «красные» вылетели из Кубка Франции, потерпев крупное поражение от «Пари Сен-Жермен» (1:6).
После травм у «Дижона» восстанавливаются Альфред Гомис и Фредерик Саммаритано.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бордо» — 1.82, победа «Дижона» — 5.30, ничья — 3.50.
На данном этапе «жирондинцы» выглядят более стабильной командой, которая при поддержке родных трибун просто обязана обыгрывать одного из аутсайдеров.
В пользу команды Паулу Соузы говорит и тот факт, что у нее было больше времени на отдых, ведь в середине недели она спокойно готовилась к встрече, тогда как «красные» боролись с «Пари Сен-Жермен» в Кубке Франции. Исходя из этого, наш прогноз — «победа хозяев».
Для увеличения коэффициента можно взять ставку «победа "Бордо" и тотал меньше 3,5» за 2.15. 0