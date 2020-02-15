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    Выиграет ли «Бордо» у «Дижона»?

    «Бордо» — «Дижон». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 15 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Бордо» — «Дижон»
    Футболисты «Бордо»
    В субботу, 15 февраля, «Бордо» на своем поле примет «Дижон» в рамках 25-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Матмут-Атлантик», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Бордо» — «Дижон».
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    Футбол. Франция. Лига 1 15 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Бордо»

    «Бордо» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 34 очка.

    «Жирондинцы» одержали девять побед, семь раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений.

    Беспроигрышная серия команды Паулу Соузы насчитывает четыре матча, в которых она обыграла «Нант» (1:0) и «Метц» (2:1), а также разошлась миром с «Марселем» (0:0) и «Брестом» (1:1).

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    Среди травмированных у «Бордо» значится только нападающий Франсуа Камано.

    «Дижон»

    «Дижон» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 25 набранными очками.

    На счету «красных» шесть побед, семь ничьих и 11 поражений в 24 сыгранных турах.

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    Подопечные Стефана Жобара в этом месяце разгромили «Брест» (3:0), уступили «Ниму» (0:2) и поделили очки с «Нантом» (3:3).

    Календарь и таблица Лиги 1

    Также «красные» вылетели из Кубка Франции, потерпев крупное поражение от «Пари Сен-Жермен» (1:6).

    После травм у «Дижона» восстанавливаются Альфред Гомис и Фредерик Саммаритано.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бордо» — 1.82, победа «Дижона» — 5.30, ничья — 3.50.

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    На данном этапе «жирондинцы» выглядят более стабильной командой, которая при поддержке родных трибун просто обязана обыгрывать одного из аутсайдеров.

    В пользу команды Паулу Соузы говорит и тот факт, что у нее было больше времени на отдых, ведь в середине недели она спокойно готовилась к встрече, тогда как «красные» боролись с «Пари Сен-Жермен» в Кубке Франции. Исходя из этого, наш прогноз — «победа хозяев».

    Для увеличения коэффициента можно взять ставку «победа "Бордо" и тотал меньше 3,5» за 2.15. 0

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