«Бордо» — «Дижон». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 15 февраля 2020 года

В субботу, 15 февраля, «Бордо» на своем поле примет «Дижон» в рамках 25-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Матмут-Атлантик», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Бордо» — «Дижон».

«Бордо»

«Бордо» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 34 очка.

«Жирондинцы» одержали девять побед, семь раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений.

Беспроигрышная серия команды Паулу Соузы насчитывает четыре матча, в которых она обыграла «Нант» (1:0) и «Метц» (2:1), а также разошлась миром с «Марселем» (0:0) и «Брестом» (1:1).

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Среди травмированных у «Бордо» значится только нападающий Франсуа Камано.

«Дижон»

«Дижон» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 25 набранными очками.

На счету «красных» шесть побед, семь ничьих и 11 поражений в 24 сыгранных турах.

Подопечные Стефана Жобара в этом месяце разгромили «Брест» (3:0), уступили «Ниму» (0:2) и поделили очки с «Нантом» (3:3).

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Также «красные» вылетели из Кубка Франции, потерпев крупное поражение от «Пари Сен-Жермен» (1:6).

После травм у «Дижона» восстанавливаются Альфред Гомис и Фредерик Саммаритано.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бордо» — 1.82, победа «Дижона» — 5.30, ничья — 3.50.

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На данном этапе «жирондинцы» выглядят более стабильной командой, которая при поддержке родных трибун просто обязана обыгрывать одного из аутсайдеров.

В пользу команды Паулу Соузы говорит и тот факт, что у нее было больше времени на отдых, ведь в середине недели она спокойно готовилась к встрече, тогда как «красные» боролись с «Пари Сен-Жермен» в Кубке Франции. Исходя из этого, наш прогноз — «победа хозяев».

Для увеличения коэффициента можно взять ставку «победа "Бордо" и тотал меньше 3,5» за 2.15. 0