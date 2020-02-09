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    «Бетис» не испугается «Барсу» на своем поле

    «Бетис» — «Барселона». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Испании 9 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Бетис» — «Барселона»
    Набиль Фекир
    В 23 туре чемпионата Испании «Бетис» будет принимать «Барселону». Игра пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» 9 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Бетис» — «Барселона».
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    Футбол. Испания. Примера 09 Февраля 2020 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 23:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.15
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.80
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    «Бетис»

    На данный момент севильский клуб занимает 12 позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. По завершении 22 туров Ла Лиги эта команда имеет на своем счету 28 очков.

    Январские выступления подопечные Руби начали с ничьей в противостоянии «Алавесом» (1:1), после чего «Бетис» прошел «Португалете» в Кубке страны (3:0).

    Затем в 20 туре Примеры зелено-белые уверенно разобрались с «Реалом Сосьедад» (3:0), а чуть позже команда из Севильи по пенальти уступила «Райо Вальекано» в 1/16 финала Кубка (2:2, 2:4).

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    В следующей встрече Ла Лиги «Бетис» потерпел поражение от «Хетафе» на выезде (0:1). 2 февраля команда Руби не выявила сильнейшего в игре с «Эйбаром» (1:1).

    «Барселона»

    Каталонский коллектив занимает второе место в таблице Ла Лиги. За 22 тура эта команда заработала 46 очков, от «Реала» она отстает на 3 пункта.

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    • После вылета из полуфинала Суперкубка Испании от «Атлетико» (2:3) руководить «Барселоной» стал Кике Сетьен. В первой встрече под его крылом сине-гранатовые победили «Гранаду» (1:0).

    22 января «блауграна» одолела «Ибицу» в Кубке Короля (2:1). Но через несколько дней в рамках 21 тура Примеры «Барса» потерпела поражение от «Валенсии» (0:2).

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    В следующем поединке Кубка Испании сине-гранатовые разгромили «Леганес» (5:0), а 2 февраля «Барселона» разобралась с «Леванте» (2:1). Спустя несколько дней каталонцы попрощались с Кубком страны, уступив «Атлетику» (0:1).

    Прогноз

    На победу «Бетиса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,10, на ничью — 3,80, а на победу «Барселоны» — 1,88.

    Севильская команда дома может воспользоваться не самой хорошей формой каталонцев. Наш прогноз на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,55. 0

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