«Ноттингем Форест» — «Лидс». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Чемпионшипа 8 февраля 2020 года

В субботу, 8 февраля, «Ноттингем Форест» на своем поле в 31-м туре первенства первой английской лиги сыграет с «Лидсом». Начало встречи — 20:30 по мск. Прогноз на «Ноттингем Форест» — «Лидс».

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» с 51 зачетным баллом после 30 сыгранных матчей расположился на четвертом месте в турнирной таблице Чемпионшпа, уступая второй строке всего четыре очка.

В последнем туре первенства «лесники» уступили на выезде «Бирмингем Сити» со счетом 1:2. Этим поражением они прервали 7-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, где пять из них они выиграли.

Перед поражением в Бирмингеме «красно-белые» одолели в гостях 1:0 соседа по турнирке «Брентфорд», а еще туром ранее сыграли на своей территории 1:1 с «Редингом».

В 14 поединках текущего первенства принесли «Ноттингему» семь победных результатов, три ничьи и четыре поражения, разница забитых и пропущенных — 18:15.

«Лидс»

«Лидс» расположился после 30 матчей на второй позиции в Чемпионшипе, имея на своем счету 55 пунктов. Третью строку команда опережает всего лишь на один балл.

В последнее время дела «павлинов» в первенстве складываются не лучшим образом. За минувшие четыре игры чемпионата они три встречи проиграли при одном выигрыше.

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Одолеть удалось тур тому назад в родных стенах «Миллуол» со счетом 3:2. Поражения состоялись в Лондоне от КПР (0:1), а также дома от «Шеффилд Уэнсдэй» (0:2) и «Уигана» (0:1) в последнем туре первенства.

Вне родных стен в этом розыгрыше Чемпионшипа «белые» победили в восьми встречах из 15, три матча закончили мировыми исходами и четыре игры проиграли, разница мячей — 24:14.

В первом круге на поле «Лидса» команды сыграли 1:1, в прошлом сезоне «Ноттенгем» дома обыграл «павлинов» (4:2), а в другом матче была ничья — 1:1.

Прогноз на «Ноттингем Форест» — «Лидс»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Лидса» — 2.10, победа «Ноттингем Форест» — 3.70, ничья — 3.60.

Прогнозируем, что встреча лидеров первого английского дивизиона не принесет голевой феерии. 0