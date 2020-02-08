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    Сможет ли «Хетафе» удержаться в топ-3 Примеры?

    «Хетафе» — «Валенсия». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч чемпионата Испании 8 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Хетафе» — «Валенсия»
    «Хетафе» вновь на ходу
    В субботу, 8 февраля, «Хетафе» будет принимать на своем поле «Валенсию» в 23-м туре испанской Примеры. Начало поединка — в 18:00 мск. Прогноз на «Хетафе» — «Валенсия».
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    Футбол. Испания. Примера 08 Февраля 2020 года
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    •  Хетафе 18:00 Валенсия Валенсия
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    «Хетафе»

    Еще недавно у «Хетафе» была 6-матчевая победная и 8-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где мадридцы пропустили лишь два мяча.

    В последнем матче 2019 года «асулонес» проиграли «Вильярреалу» (0:1). 4 января команда принимала «Реал» и была разбита со счетом 0:3.

    11 января клуб вылетел из Кубка Испании, уступив во втором раунде «Бадалоне» — 0:2. Таким образом, серия поражений составила три игры кряду.

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    Тем не менее, в прошлых трех турах коллектив вновь набрал форму и сумел победить «Леганес» (3:0), «Бетис» (1:0) и «Атлетик» (2:0).

    Этот рывок позволил команде выйти на третье место в турнирной таблице Примеры, набрав 39 очков. Оставание от «Барселоны» составляет семь пунктов.

    «Валенсия»

    В таблице чемпионата Испании «Валенсия» занимает пятое место. У команды в активе 37 очков после 22 туров, забито 33 гола, а пропущено 29.

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    • В двух последних турах чемпионата подопечные Альберта Селадеса обыграли «Барселону» (2:0), а также «Сельту» (1:0).

    На тот момент беспроигрышная серия «Валенсии» насчитывала четыре матча: два — в Кубке и два — в Ла Лиге.

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    Однако продлить ее не удалось. В четвертьфинале Кубка Короля 4 февраля «летучие мыши» на выезде уступили «Гранаде» — 1:2.

    Прогноз

    На победу «Хетафе» дается коэффициент 2.06, на ничейный результат — 3.25, а на победу «Валенсии» — 2.41.

    Не так давно хозяева находились в яме, но выбраться из нее удалось — «Хетафе» вновь начал показывать классную игру и добывать победы. «Валенсия» намного лучше играет дома, а вот на выезде у команды регулярно возникают проблемы. Предлагаем поставить на победу «Хетафе» за 2.06. 0

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