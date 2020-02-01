«Боруссия» Д — «Унион». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Бундеслиги 1 февраля 2020 года

В 20 туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» примет на своем поле «Унион» из Берлина. Матч состоится 1 февраля на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало в 17:30 по Москве. Прогноз на «Боруссия» Д — «Унион».

«Боруссия» Д

Дортмундская «Боруссия» вышла после перерыва заряженной на победу. Команда одержала две яркие победы, забив в обоих случаях по 5 мячей.

Тем не менее пока что «шмели» находятся на четвертом месте. У подопечных Люсьена Фавра 36 очков, при этом отставание от «Лейпцига» составляет всего 4 пункта.

В прошлом туре «дортмундцы» разгромили на своем поле «Кельн» со счетом 5:1. Перед этим коллектив выиграл 3:5 у «Аугсбурга». В первом случае победу команде принес новичок Холанд, который тогда оформил хэт-трик. Во втором матче форвард оформил дубль. Так что у швейцарского специалиста теперь новый «джокер».

Все прогнозы на Бундеслигу

В официальных домашних встречах этого сезона «Боруссия» еще не проигрывала. Команда является третьей в лиге по статистике выступлений дома. В 5 последних матчах хозяева выиграли три раза и дважды сыграли вничью.

Перед этой игрой в составе есть некоторые проблемы. Из-за травмы выбыл основной центрбек Загаду. Также травмирован Дэлейни.

«Унион»

Гости занимают 11 место в турнирной таблице Бундеслиги. В активе команды 23 набранных очка. Стоит отметить, что «Унион» не так уж и много пропускает, если сравнивать с командами из первой половины таблицы. За текущий сезон у команды 27 пропущенных, что на один мяч меньше, чем у «Боруссии», к примеру.

А вот забивают «железные» мало. Они по этому показателю являются лишь третьими с конца.

Недавно команда прервала свою 4-матчевую безвыигрышную серию благодаря победе над «Аугсбургом» со счетом 2:0. Туром ранее «Унион» проиграл «Лейпцигу» на выезде (3:1). Еще два поражения от «Фортуны» (2:1) и «Хоффенхайма» (0:2) дополнили серию поражений команды.

В гостях берлинцы играют отвратительно. Они 5 очков за 9 матчей и являются семнадцатыми в списке по статистике выступлений на выезде.

Прогноз

Букмекеры уверены в победе «Боруссии». Они предлагают такие коэффициенты: 1.25 и 11.0 соответственно.

«Дортмундцы» находятся в хорошей форме и много забивают. Чего только стоит один Холанд. Так что действительно гостям в этом матче будет очень нелегко обороняться.

В начале сезона «Боруссия» проиграла 3:1 и поэтому есть шанс взять реванш. Скорее всего, хозяева ним воспользуются. Рекомендуемая ставка для этого поединка — ИТ 1 больше 2.5 за 1.86. 0