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    «Боруссия» возьмет реванш?

    «Боруссия» Д — «Унион». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Бундеслиги 1 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Боруссия» Д — «Унион»
    Эрлинг Холанд
    В 20 туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» примет на своем поле «Унион» из Берлина. Матч состоится 1 февраля на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало в 17:30 по Москве. Прогноз на «Боруссия» Д — «Унион».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 1.25
  • X
  • 6.00
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  • 11.50
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    «Боруссия» Д

    Дортмундская «Боруссия» вышла после перерыва заряженной на победу. Команда одержала две яркие победы, забив в обоих случаях по 5 мячей.

    Тем не менее пока что «шмели» находятся на четвертом месте. У подопечных Люсьена Фавра 36 очков, при этом отставание от «Лейпцига» составляет всего 4 пункта.

    В прошлом туре «дортмундцы» разгромили на своем поле «Кельн» со счетом 5:1. Перед этим коллектив выиграл 3:5 у «Аугсбурга». В первом случае победу команде принес новичок Холанд, который тогда оформил хэт-трик. Во втором матче форвард оформил дубль. Так что у швейцарского специалиста теперь новый «джокер».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В официальных домашних встречах этого сезона «Боруссия» еще не проигрывала. Команда является третьей в лиге по статистике выступлений дома. В 5 последних матчах хозяева выиграли три раза и дважды сыграли вничью.

    Перед этой игрой в составе есть некоторые проблемы. Из-за травмы выбыл основной центрбек Загаду. Также травмирован Дэлейни.

    «Унион»

    Гости занимают 11 место в турнирной таблице Бундеслиги. В активе команды 23 набранных очка. Стоит отметить, что «Унион» не так уж и много пропускает, если сравнивать с командами из первой половины таблицы. За текущий сезон у команды 27 пропущенных, что на один мяч меньше, чем у «Боруссии», к примеру.

    А вот забивают «железные» мало. Они по этому показателю являются лишь третьими с конца.

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  • 16/01/2020

    • Недавно команда прервала свою 4-матчевую безвыигрышную серию благодаря победе над «Аугсбургом» со счетом 2:0. Туром ранее «Унион» проиграл «Лейпцигу» на выезде (3:1). Еще два поражения от «Фортуны» (2:1) и «Хоффенхайма» (0:2) дополнили серию поражений команды.

    В гостях берлинцы играют отвратительно. Они 5 очков за 9 матчей и являются семнадцатыми в списке по статистике выступлений на выезде.

    Прогноз

    Букмекеры уверены в победе «Боруссии». Они предлагают такие коэффициенты: 1.25 и 11.0 соответственно.

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    «Дортмундцы» находятся в хорошей форме и много забивают. Чего только стоит один Холанд. Так что действительно гостям в этом матче будет очень нелегко обороняться.

    В начале сезона «Боруссия» проиграла 3:1 и поэтому есть шанс взять реванш. Скорее всего, хозяева ним воспользуются. Рекомендуемая ставка для этого поединка — ИТ 1 больше 2.5 за 1.86. 0

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    «Боруссия» Д — «Унион». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Бундеслиги 1 февраля 2020 года. Прогноз на «Боруссия» Д — «Унион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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