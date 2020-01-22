«Ибица» — «Барселона». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч Кубка Испании 22 января 2020 года

В среду, 22 января, «Ибица» на своей территории сыграет с «Барселоной» в 1/16 финала Кубка Короля. Игра начнется в 21:00 по Москве. Прогноз на «Ибица» — «Барселона».

«Ибица»

Футбольный клуб с солнечного острова в Средиземном море, выступающий в этом сезоне в третьем по рангу дивизионе Испании, в этом розыгрыше Кубка преодолел уже два этап.

Сперва островитяне одолели в гостях «Понтеведру» (2:0), а в следующем раунде они выбили перволиговый «Альбасете», одолев его на своей территории по пенальти.

В турнирной таблице одной из зон Сегунды Б «Ибица» борется за повышение в классе. Сейчас она идет третьей с отставанием от первой позиции всего на два очка.

У островной команды на данный момент 9-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, в которой они в шести из них победили.

«Барселона»

«Барселона» в минувшем розыгрыше Кубка Короля добралась до финала, где уступила «Валенсии» со счетом 1:2.

На прошедших выходных каталонцы на своем поле не без труда одолели «Гранаду» (1:0) в матче чемпионата страны, а перед этим уступили «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании.

Отметим, что поражение от «матрасников» стало первым для «сине-гранатовых» в последних 14 поединках с учетом всех турниров.

В турнирной таблице испанской Примеры «Барса» находится на первой позиции, но второй «Реал» она опережает только по разнице мячей.

Прогноз на «Ибица» — «Барселона»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Барселоны» в основное время предлагают — 1.11.

На викторию «Ибицы» дают — 20.00, ничья оценена — в 9.50.

Проход: «Ибицы» — 12.00; «Барсы» — 1.03.

Скорее всего, каталонцы проведут кубковый поединок не основным составом. Но даже ближайший резерв «Барсы» на должен заметить сопротивление «курортников». 0