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    ПСЖ отомстит «Реймсу за фиаско в чемпионате?

    «Реймс» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Кубка французской лиги 22 января 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на Реймс
    Прогноз на «Реймс» — ПСЖ
    Килиан Мбаппе
    В среду, 22 января, в полуфинальном поединке Кубка французской лиги «Реймс» на своем стадионе «Огюст Делон» примет ПСЖ. Начало игры — в 23:00 по мск. Прогноз на «Реймс» — ПСЖ.
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    Футбол. Франция. Кубок Лиги 22 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 5.40
  • 2
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    «Реймс»

    «Реймс» в этом розыгрыше Кубка лиги уже успел преодолеть три раунда, сыграв все эти поединке на своей арене. В 1/16 финала «красно-белые» одолели третьелиговый «Бург-Пероннас» (2:1).

    На следующем этапе они сломили сопротивление «Монпелье» (1:0), а в четвертьфинале разобрались с действующим обладателем трофея «Страсбуром», обыграв его по пенальти (0:0 — в основное и дополнительное).

    В чемпионате Франции «Реймс» после 20 туров находится на восьмой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 29 баллов и уступает четвертому месту только три очка.

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    • Шестикратный чемпион Франции не может победить уже в пяти матчах подряд (кроме виктории по пенальти) с учетом всех турниров, трижды сыграв вничью в этот период при двух поражениях.

    ПСЖ

    Парижский коллектив в этом турнире пока только громил своих оппонентов. На стадии 1/8 финала он в гостях крупно обыграл «Ле Ман» (4:1), а на следующем этапе разобрался дома с «Сент-Этьеном» (6:1).

    На данный момент у «сине-красных» 15-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, в которой они 13 встреч выиграли и две свели вничью. Последний раз парижане уходили с поля поверженными еще 1 ноября, уступили в рамках Лиги 1 на выезде «Дижону» (1:2).

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    В турнирной таблице чемпионата Франции «столичные» уверенно лидируют, оторвавшись от ближайшего противника на восемь зачетных пунктов.

    В первом круге французского первенства «Реймс» неожиданно в гостях одолел ПСЖ со счетом 2:0, а в прошлом сезоне команды обменялись домашними викториями — 3:1 и 1:4.

    Прогноз на «Реймс» — ПСЖ

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ПСЖ в основное время предлагают — 1.35.

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    На викторию «Реймса» дают — 9.50, ничья оценена — в 5.65.

    Проход: «Реймса» — 5.50; ПСЖ — 1.15.

    Прогнозируем, что парижане возьмут реванш у «Рейса» за поражение в чемпионате, обыграв теперь своего обидчика с разницей в несколько мячей. 0

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