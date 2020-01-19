«Барселона» — «Гранада». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч чемпионата Испании 19 января 2020 года

В 20 туре чемпионата Испании «Барселона» будет принимать «Гранаду». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 19 января. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Гранада».

«Барселона»

«Барселона» провела последний поединок в рамках испанской Примеры 4 января. Тогда дерби с «Эспаньолом» закончилось вничью 2:2.

Каталонцы сыграли вничью трижды за пять последних матчей. В противостоянии с мадридским «Реалом» подопечные тогда еще Вальверде расписали нулевую ничью.

Также было результативное перемирие в игре с «Реал Сосьедадом», а единственная победа за четыре встречи была над «Алавесом» (4:1).

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В предыдущем матче «блауграна» проиграли в полуфинале Суперкубка Испании «Атлетико» (2:3), после чего сменился наставник команды, которым стал Кике Сетьен.

«Гранада»

В новом году «Гранада» провела два поединка, в котором были одержаны две победы — над «Мальоркой» (1:0) в Примере и над «Тамарасейте» (1:0) в Кубке Испании.

Конец 2019 года был закончен разгромным поражением от «Эйбара» (0:3) в Ла Лиге.

«Красно-белые» начали декабрь с гостевого поражения от «Атлетика» (0:2). Потом дома разгромили «Алавес» (3:0), после чего в родных пенатах были повержены «Леванте» (1:2).

Затем «Гранада» играла в Кубке Испании, где только по итогам дополнительного времени прошла четвертолиговый «Л'Оспиталет» — 3:2.

После 19 туров испанского первенства «насриды», недавно еще шедшие на лидирующих позициях, с 27 очками идут уже на 10-й позиции.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,14, тогда как успех гостей оценивается в 19,00, а ничья — в 8,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Барселона» выиграет, и обе команды забьют за 2,50. 0