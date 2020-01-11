«Лацио» — «Наполи». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч чемпионата Италии 11 января 2020 года

11 января «Лацио» на «Олимпико» в 19 туре Серии А сыграет с «Наполи». Стартовый свисток будет дан в 20:00 по Москве. Прогноз на «Лацио» — «Наполи».

«Лацио»

Декабрь римляне начали с того, что дома разгромили «Удинезе» (3:0), после чего там же одолели «Ювентус» (3:1).

Выезд в гости к «Ренну» обернулся поражением в Лиге Европы со счетом 0:2. Пропустив в первом тайме, римляне имели шансы до 87-й минуты, когда «Ренн» удвоил счет.

Затем «Лацио» вырвал на последних минутах волевую гостевую победу над «Кальяри» (2:1) в Серии А. В последнем матче 2019 года завоевал Суперкубок Италии, победив «Ювентус» со счетом 3:1.

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В предыдущем поединке «Орлы» одолели «Брешию» (2:1) на выезде, благодаря чему закрепился на третьем месте Серии А с 39 очками.

«Наполи»

Неудачные результаты клуба из Неаполя опустили его на 8 место в турнирной таблице. За 18 поединков эта команда заработала 24 балла.

После поражения от «Ромы» (1:2) в 11 туре Серии А «Наполи» четыре раза сыграл вничью. «Адзурри» разошлись миром с «РБ Зальцбургом» (1:1), «Дженоа» (0:0), «Миланом» (1:1) и «Ливерпулем» (1:1).

Декабрь команда из Неаполя начала с поражения от «Болоньи» (1:2), а чуть позже «Наполи» не выявил победителя в противостоянии с «Удинезе» (1:1).

В финальном матче группового этапа Лиги чемпионов неаполитанцы разгромили «Гент» (4:0), после чего Анчелотти отправили в отставку, а под руководством Рино Гаттузо уступили «Парме» (1:2) и одолели «Сассуоло» (2:1).

В первом поединке нового года «Партенопеи» проиграли «Интеру» (1:3) в рамках Серии А.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех гостей оценивается в 3,30, а ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что «Лацио» выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0