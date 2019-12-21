«Интер» — «Дженоа». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Серии А 21 декабря 2019 года

В 17 туре итальянской Серии А миланский «Интер» дома сыграет с командой «Дженоа». Матча пройдет на «Джузеппе Меацца». Начало встречи в 20:00 по мск. Прогноз на «Интер» — «Дженоа».

«Интер»

«Ювентус» выиграл свой матч и поэтому снова вернулся на первое место. «Интер» имеет на одну игру меньше и поэтому победа сравняет команду с «туринцами». Однако в двух прошлых встречах «миланцы» играли вничью.

Речь идет о поединках с «Фиорентиной» (1:1) и «Ромой» (0:0). Поражение от «Барселоны» (1:2) увеличивает серию до трех игр. До этого «нерадзурри» выиграли четыре матча подряд.

Календарь и таблица Серии А

Стоит отметить, что хозяева меньше всех пропускают в чемпионате. У них всего 14 пропущенных голов. На своем поле команда пропустила меньше половины мячей, при этом в гостях «Интер» забивает больше, чем на родной арене.

Перед этой встрече Конте есть проблемы в составе. В первую очередь стоит выделить травмы Асамоа, Санчеса и Сенси. Лаутаро Мартинес и Брозович будут отсутствовать по причине дисквалификации.

«Дженоа»

«Дженоа» является аутсайдером турнира. Гости занимают 19 место с 11 очками. За 16 матчей команда выиграла только два раза и 9 раз уступила. Кроме того, коллектив имеет один из худших показателей по пропущенным мячам (31).

В прошлом туре «Дженоа» проиграла «Сампдории» (0:1). Со счетом 2:2 команда сыграла с «Лечче». «Грифоны» выиграли только один раз в восьми последних матчах.

«Красно-синие» не имеют ни единой победы на выезде. Из 8 гостевых встреч «Дженоа» проиграла четыре раза и столько же раз сыграла вничью.

Ухудшение показателей однозначно связано и с отсутствием некоторых ключевых игроков. Лучший бомбардир Куаме травмирован. Пандев будет отсиживать дисквалификацию. Защитник Кристиан Сапата тоже получил повреждение.

Прогноз

У «Интера» будут отсутствовать ключевые футболисты из центра поля и линии атаки. «Дженоа» тоже лишилась двух своих лучших снайперов. Гостям придется много обороняться, так как в атаке вариантов немного.

1.35 и 10.0 — коэффициенты на победу одной и другой команды. Ничья оценена коэффом 5.00.

Вряд ли от «черно-синих» стоит ждать чудес результативности. «Грифонам» вообще придется быть в обороне большую часть матча. Так что игра обещает быть в какой-то мере «суховатой». Ставим на тотал меньше 3.0 за 1.81. 0