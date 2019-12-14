«Метц» — «Марсель». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Лиги 1 14 декабря 2019 года

В 18 туре французской Лиги 1 «Метц» примет «Марсель». Матч состоится 14 декабря в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Метц» — «Марсель».

«Метц»

Команда располагается на противоположном краю таблицы от соперника. Клуб занимает 18 место и набрал всего 15 очков. В 17 турах «Метц» выиграл только три встречи, при этом уступив 8 раз.

Безвыигрышная серия в чемпионате достигла отметки в 7 матчей — 3 поражения и 4 ничьи. На домашнем поле серия составляет 3 поединка. Из восьми домашних матчей команда выиграла только два.

Все прогнозы на Лигу 1

«Темно-бордовые» проиграли в прошлом туре «Ницце» 4:1. Туром ранее было поражение от «Ренна» со счетом 0:1.

Во второй половине ноября хозяева два раза подряд сыграли вничью с «Нимом» и «Реймсом» при одинаковом результате 1:1.

«Марсель»

«Марсель» наоборот сейчас ликует. Команда давно не была так высоко. На данный момент гости занимают второе место и набрали уже 34 очка. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 очков.

По количеству набранных баллов на выезде «олимпийцы» занимают третье место в лиге. У них 14 баллов за 8 матчей. При этом команда больше пропускает в гостях, но все равно мало — 11 мячей. Более того, «бело-голубые» выиграли два раза подряд в чужих стенах.

В чемпионате у «Марселя» 6 побед подряд. В последних встречах коллектив одолел «Бордо» (3:1), «Анже» (0:2) и «Брест» (2:1).

В этом сезоне клуб одержал уже 10 побед, проиграв всего 3 поединка.

Прогноз

Коэффициенты на победу значительно отличаются. Букмекеры дают 4.60 на успех «Метца» и 1.82 они предлагают на «викторию» «Марселя».

Подопечные Виллаша-Боаша набрали отличную форму. Так что они не зря считаются фаворитами. С очень большой доле вероятности команда продолжит беспроигрышную серию, а то и вовсе одержит очередную победу.

Состав у гостей в полном порядке за исключением травмы Товена. Так что предлагаем поставить на победу вторых. 0