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    Продолжит ли «Марсель» свою успешную серию?

    «Метц» — «Марсель». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Лиги 1 14 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Метц» — «Марсель»
    Андре Виллаш-Боаш
    В 18 туре французской Лиги 1 «Метц» примет «Марсель». Матч состоится 14 декабря в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Метц» — «Марсель».
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    Футбол. Франция. Лига 1 14 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.25
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.85
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    «Метц»

    Команда располагается на противоположном краю таблицы от соперника. Клуб занимает 18 место и набрал всего 15 очков. В 17 турах «Метц» выиграл только три встречи, при этом уступив 8 раз.

    Безвыигрышная серия в чемпионате достигла отметки в 7 матчей — 3 поражения и 4 ничьи. На домашнем поле серия составляет 3 поединка. Из восьми домашних матчей команда выиграла только два.

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Темно-бордовые» проиграли в прошлом туре «Ницце» 4:1. Туром ранее было поражение от «Ренна» со счетом 0:1.

    Во второй половине ноября хозяева два раза подряд сыграли вничью с «Нимом» и «Реймсом» при одинаковом результате 1:1.

    «Марсель»

    «Марсель» наоборот сейчас ликует. Команда давно не была так высоко. На данный момент гости занимают второе место и набрали уже 34 очка. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 очков.

    По количеству набранных баллов на выезде «олимпийцы» занимают третье место в лиге. У них 14 баллов за 8 матчей. При этом команда больше пропускает в гостях, но все равно мало — 11 мячей. Более того, «бело-голубые» выиграли два раза подряд в чужих стенах.

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    • В чемпионате у «Марселя» 6 побед подряд. В последних встречах коллектив одолел «Бордо» (3:1), «Анже» (0:2) и «Брест» (2:1).

    В этом сезоне клуб одержал уже 10 побед, проиграв всего 3 поединка.

    Прогноз

    Коэффициенты на победу значительно отличаются. Букмекеры дают 4.60 на успех «Метца» и 1.82 они предлагают на «викторию» «Марселя».

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    Подопечные Виллаша-Боаша набрали отличную форму. Так что они не зря считаются фаворитами. С очень большой доле вероятности команда продолжит беспроигрышную серию, а то и вовсе одержит очередную победу.

    Состав у гостей в полном порядке за исключением травмы Товена. Так что предлагаем поставить на победу вторых. 0

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    «Метц» — «Марсель». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Лиги 1 14 декабря 2019 года. Прогноз на «Метц» — «Марсель». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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