«Манчестер Юнайтед» — «АЗ Алкмар». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Лиги Европы 12 декабря 2019 года

В рамках шестого тура групповой стадии Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «АЗ Алкмаром». Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 12 декабря. Начало в 23:00 по мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «АЗ Алкмар».

«Манчестер Юнайтед»

МЮ уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. При любом раскладе команда проходит дальше. Однако если подопечным Сульшера нужно первое место, то им лучше не проигрывать.

За 5 игр хозяева набрали 10 очков. На их счету всего 6 забитых и 2 пропущенных мяча.

«Ман Юнайтед» успел и проиграть. В прошлом туре «красные дьяволы» уступили на выезде «Астане» (2:1). Стоит отметить, что там играл резервный состав. Перед этим коллектив выиграл у «Партизана» 3:0 и 0:1.

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Нельзя не отметить, что в прошлом туре чемпионата Англии «манкунианцы» выиграли у «Ман Сити» в дерби со счетом 1:2. Туром ранее клуб праздновал победу над «Тоттенхэмом». Действительно в этих встречах «Юнайтед» продемонстрировал отличный футбол.

По-прежнему не сможет сыграть Погба. Матич и Рохо под вопросом. Однако после травмы вернулись Мактоминей и Шоу, которые успели отыграть против «горожан».

«АЗ Алкмар»

Гости имеют шанс занять первое место. Они набрали 9 очков и находятся в одном пункте от соперника. «АЗ Алкмар» не проиграл ни одной встречи. На счету команды 2 победы и 3 ничьи.

В прошлых двух турах голландцы разбили «Астану» со счетом 0:5 и расписали результативную ничью с «Партизаном» (2:2). До этой встречи «красно-белые» дважды выиграли в чемпионате Голландии — 1:0 с «Венло» и 0:3 с «Зволле».

В целом беспроигрышная серия команды на данный момент составляет 9 поединков. Из них она выиграла восемь. Так что АЗ находится в очень хорошей форме.

Кроме того, «сырные фермеры» выиграли четыре выездных встречи подряд.

Прогноз

Не исключено, что «Ман Юнайтед» будет снова играть не основным составом. Особое внимание Сульшер уделяет только АПЛ. Тем более хозяева решили задачу по выходу из группы.

АЗ терять нечего. Команда может позволить себе более раскованный футбол. Именно поэтому нулей на табло, как в прошлый раз, быть не должно.

1.90 и 4.20 — коэффициенты на победу одной и другой команды. Мы предлагаем сосредоточиться на тоталах. Наш прогноз — тотал больше 2.5 за 1.89. 0