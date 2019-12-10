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    Выйдет ли «Лион» в плей-офф Лиги чемпионов?

    «Лион» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 3.8) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 10 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Лион» — «РБ Лейпциг»
    «Лион» идет на третьем месте в группе ЛЧ
    В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Лион» будет принимать «РБ Лейпциг». Игра пройдет на стадионе «Групама Стэдиум» 10 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Лион» — «РБ Лейпциг».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 10 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.50
  • X
  • 3.50
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    «Лион»

    «Лион» свой стартовый поединок группового этапа ЛЧ свел вничью. На своей территории он поделил очки с «Зенитом» (1:1), отыгравшись в начале второго тайма с пенальти.

    Во втором туре французский клуб сумел победить на выезде нынешнего соперника (2:0), забив по голу в каждом из таймов.

    Выезд в гости к «Бенфике» в 3-м туре завершился поражением со счетом 1:2. Пропустив быстрый гол, «ткачи» отыгрались в середине второго тайма, но на последних минутах пропустили снова.

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    Ответный матч с португальцами завершился домашней победой 3:1. «Лион» дважды забил до перерыва, пропустил в концовке, но сумел укрепить преимущество.

    В пятом туре «Ткачи» уступили на выезде «Зениту» и теперь с семью очками идет на третьем месте, уступая российскому клубу по дополнительным показателям и нынешнему сопернику на три балла.

    «РБ Лейпциг»

    За пять матчей в текущем розыгрыше ЛЧ коллектив из одноименного немецкого города сумел заработать 10 очков. Такой результат позволил не только лидировать в группе D, но и досрочно выйти в плей-офф.

    В первом туре против «Бенфики» верх взяли «быки» (2:1). Во втором туре ЛЧ подопечные Юлиана Нагельсмана потерпели поражение от «Лиона» (0:2).

    Затем в противостоянии с «Зенитом» «РБ Лейпциг» обыграл питерцев 2:1 и 2:0.

    В предпоследнем туре немецкий коллектив в концовке поединка спасся от поражения «Бенфике» (2:2), благодаря чему и вышел в 1/8 финала.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,45, тогда как успех гостей оценивается в 2,75, а ничья — в 3,5.

    Рекомендуем ставить на то, что «Лион» выиграет, и обе команды забьют за 3,8. 0

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