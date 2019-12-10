«Лион» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 3.8) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 10 декабря 2019 года

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Лион» будет принимать «РБ Лейпциг». Игра пройдет на стадионе «Групама Стэдиум» 10 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Лион» — «РБ Лейпциг».

«Лион»

«Лион» свой стартовый поединок группового этапа ЛЧ свел вничью. На своей территории он поделил очки с «Зенитом» (1:1), отыгравшись в начале второго тайма с пенальти.

Во втором туре французский клуб сумел победить на выезде нынешнего соперника (2:0), забив по голу в каждом из таймов.

Выезд в гости к «Бенфике» в 3-м туре завершился поражением со счетом 1:2. Пропустив быстрый гол, «ткачи» отыгрались в середине второго тайма, но на последних минутах пропустили снова.

Ответный матч с португальцами завершился домашней победой 3:1. «Лион» дважды забил до перерыва, пропустил в концовке, но сумел укрепить преимущество.

В пятом туре «Ткачи» уступили на выезде «Зениту» и теперь с семью очками идет на третьем месте, уступая российскому клубу по дополнительным показателям и нынешнему сопернику на три балла.

«РБ Лейпциг»

За пять матчей в текущем розыгрыше ЛЧ коллектив из одноименного немецкого города сумел заработать 10 очков. Такой результат позволил не только лидировать в группе D, но и досрочно выйти в плей-офф.

В первом туре против «Бенфики» верх взяли «быки» (2:1). Во втором туре ЛЧ подопечные Юлиана Нагельсмана потерпели поражение от «Лиона» (0:2).

Затем в противостоянии с «Зенитом» «РБ Лейпциг» обыграл питерцев 2:1 и 2:0.

В предпоследнем туре немецкий коллектив в концовке поединка спасся от поражения «Бенфике» (2:2), благодаря чему и вышел в 1/8 финала.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,45, тогда как успех гостей оценивается в 2,75, а ничья — в 3,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Лион» выиграет, и обе команды забьют за 3,8. 0