«Осасуна» — «Севилья». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Испании 8 декабря 2019 года

В 16 туре чемпионата Испании «Осасуна» будет принимать «Севилью». Игра пройдет на стадионе «Эль Садар» 8 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Осасуна» — «Севилья».

«Осасуна»

Клуб, вышедший в прошлом сезоне из Сегунды, сейчас находится на девятом месте в таблице Примеры. За 15 туров коллектив из Памплоны набрал 22 очка.

До недавнего времени красные не проигрывали в чемпионате Испании в течение четырех поединков. В 10 туре Ла Лиги «Осасуна» победила «Валенсию» (3:1).

В конце октября подопечные Ягобы Аррасате расписали мировую с «Мальоркой» на выезде (2:2). Затем они одолели «Алавес» (4:2), но чуть позже клуб из Памплоны не выявил победителя в противостоянии с «Хетафе» (0:0).

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24 ноября «Осасуна» у себя дома потерпела поражение от «Атлетика» (1:2), а следующий тур чемпионата закончился для красных победой над «Эспаньолом» (4:2).

«Севилья»

В текущем розыгрыше Примеры коллектив из одноименного города заработал 30 очков, благодаря чему он замыкает тройку лидеров чемпионата. От «Реала» и «Барсы» команда отстает на 1 балл.

Последний раз «Севилья» проиграла соперникам 6 октября. Тогда на «Камп Ноу» гости всухую были разгромлены «Барселоной» (4:0), после чего в большинстве матчей красно-белые побеждали.

Подопечные Юлена Лопетеги одолели «Леванте» (1:0), «Дюделанж» в ЛЕ (3:0) и «Хетафе» (2:0). А в 11 и 12 турах Ла Лиги севильцы разошлись миром с «Валенсией» (1:1) и «Атлетико» (1:1).

С 7 ноября команда только выигрывает. «Севилья» одержала верх над клубом «Дюделанж» (5:2), переиграла «Бетис» (2:1), расправилась над «Вальядолидом» (1:0), а также была сильнее «Карабаха» (2:0) и «Леганеса» (1:0).

Прогноз

На победу «Осасуны» в игре 16 тура Примеры букмекеры дают коэффициент 3,40, ничья оценивается в 3,30, а победа «Севильи» — в 2,18.

В Памплоне гостям придется выложиться на максимум, чтобы завоевать очки в поединке с неуступчивыми хозяевами. Наш прогноз на матч — победа «Севильи» хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,64. 0