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    Будет ли «Боруссия» Д экономить силы перед ЛЧ?

    «Боруссия» Д — «Фортуна». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Бундеслиги 7 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Боруссия» Д — «Фортуна»
    Люсьен Фавр
    В 14 туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» Д будет принимать «Фортуну». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 7 декабря. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Фортуна».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.30
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 9.50
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    «Боруссия» Д

    После 13 игр в рамках немецкого первенства дортмундский коллектив занял 5 место в общекомандном зачете с 23 очками на счету. Лидер чемпионата опережает этот клуб на 5 пунктов.

    С конца октября по 5 ноября черно-желтым удалось выиграть 3 поединка в разных турнирах. В Кубке Германии подопечные Фавра были сильнее «Боруссии» М (2:1). А затем в Бундеслиге «пчелы» легко разобрались с «Вольфсбургом» (3:0).

    Матч против «Интера» в Лиге чемпионов завершился для дортмундцев победой со счетом 3:2. В 11 туре чемпионата Германии гости в Мюнхене были биты «Баварией» (0:4).

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    Следующая встреча в чемпионате закончилась ничьей в битве с аутсайдером турнира «Падерборном» (3:3). Чуть позже на «Камп Ноу» «Боруссия» Д потерпела поражение от «Барселоны» (1:3), а через несколько дней она одержала верх над «Гертой» в Берлине (2:1).

    «Фортуна»

    Сейчас клуб из Дюссельдорфа находится рядом с зоной вылета. Расположившись на 15 месте в таблице с 12 баллами в активе, команда опережает нижестоящую «Герту» всего на 1 пункт.

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    • В 8 туре чемпионата Германии «Фортуна» смогла с минимальным счетом переиграть «Майнц» (1:0). Благодаря этой победе коллектив Фридхельма Функеля прервал трехматчевую серию поражений.

    Затем коллектив из Дюссельдорфа уступил «Падерборну» (0:2), но в 1/16 финала Кубка страны «Фортуна» разобралась с клубом «Эрцгебирге Ауэ» (2:1). Победой завершилась и встреча в чемпионате над «Кельном» (2:0).

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    11 тур Бундеслиги подарил команде Функеля 1 балл в противостоянии с «Шальке» (3:3), после чего его подопечные получили четыре безответных гола от «Баварии» (0:4). В игре 30 ноября «Фортуна» расписала мировую с «Хоффенхаймом» (1:1).

    Прогноз

    На победу «Боруссии» Д в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,31, на ничью — 5,90, а на победу «Фортуны» — 8,50.

    Перед ответственной игрой в Лиге чемпионов проблемный коллектив Фавра постарается обойтись малыми силами. Наш прогноз на матч — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,77. 0

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    «Боруссия» Д — «Фортуна». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Бундеслиги 7 декабря 2019 года. Прогноз на «Боруссия» Д — «Фортуна». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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