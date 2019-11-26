«Локомотив» — «Байер». Прогноз (к. 1.88) и ставки на тоталы в матче группового этапа ЛЧ 26 ноября 2019 года

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» будет принимать «Байер». Игра пройдет на «РЖД Арене» 26 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Байер».

«Локомотив»

После четырех поединков в рамках группового этапа московский клуб находится на третьем месте в квартете D с 3 очками в активе. Столько же баллов имеет и оппонент из Германии.

Первый матч, прошедший в сентябре, оказался для «Локомотива» удачным, подопечные Юрия Семина на «Бай Арене» взяли верх над «фармацевтами» (2:1).

Затем в Лиге чемпионов красно-зеленые уступили «Атлетико» (0:2), а также дважды проиграли «Ювентусу» с одинаковым счетом — 2:1.

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В последних поединках РПЛ «паровозы» сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1) и одолели «Тамбов» (3:2). В российском первенстве «Локомотив» идет вторым с 34 очками на счету.

«Байер»

На данный момент коллектив из Леверкузена находится на последнем месте в таблице своей группы, отставая от московской команды по результату первой очной встречи.

Стартовый матч в ЛЧ «львы» дома проиграли «Локомотиву» (1:2), после чего «Байер» был разгромлен в Турине «Ювентусом» (0:3).

А в первом поединке с «Атлетико» гости на «Ванда Метрополитано» минимально уступили хозяевам (0:1). Вторая игра данного противостояния завершилась победой «фармацевтов» (2:1).

Затем в 11 туре чемпионата Германии коллектив Петера Боса разобрался с «Вольфсбургом» (2:0), а после паузы на матчи сборных «львы» расписали мировую с «Фрайбургом» (1:1). В Бундеслиге «Байер» пока находится в середине таблицы.

Прогноз

На победу «Локомотива» в грядущем поединке букмекеры дают коэффициент 3,45, ничья оценивается в 3,50, а успех «Байера» — в 2,17.

Безусловно, оба коллектива сражаются за путевку в Лигу Европы, поэтому встреча в Москве станет ключевой в этой гонке. Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,88. 0