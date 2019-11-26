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    Окажется ли результативной игра на «РЖД Арене»?

    «Локомотив» — «Байер». Прогноз (к. 1.88) и ставки на тоталы в матче группового этапа ЛЧ 26 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Локомотив» — «Байер»
    Юрий Семин
    В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» будет принимать «Байер». Игра пройдет на «РЖД Арене» 26 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Байер».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 26 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.45
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.05
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    «Локомотив»

    После четырех поединков в рамках группового этапа московский клуб находится на третьем месте в квартете D с 3 очками в активе. Столько же баллов имеет и оппонент из Германии.

    Первый матч, прошедший в сентябре, оказался для «Локомотива» удачным, подопечные Юрия Семина на «Бай Арене» взяли верх над «фармацевтами» (2:1).

    Затем в Лиге чемпионов красно-зеленые уступили «Атлетико» (0:2), а также дважды проиграли «Ювентусу» с одинаковым счетом — 2:1.

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    В последних поединках РПЛ «паровозы» сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1) и одолели «Тамбов» (3:2). В российском первенстве «Локомотив» идет вторым с 34 очками на счету.

    «Байер»

    На данный момент коллектив из Леверкузена находится на последнем месте в таблице своей группы, отставая от московской команды по результату первой очной встречи.

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    • Стартовый матч в ЛЧ «львы» дома проиграли «Локомотиву» (1:2), после чего «Байер» был разгромлен в Турине «Ювентусом» (0:3).

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    • А в первом поединке с «Атлетико» гости на «Ванда Метрополитано» минимально уступили хозяевам (0:1). Вторая игра данного противостояния завершилась победой «фармацевтов» (2:1).

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    Затем в 11 туре чемпионата Германии коллектив Петера Боса разобрался с «Вольфсбургом» (2:0), а после паузы на матчи сборных «львы» расписали мировую с «Фрайбургом» (1:1). В Бундеслиге «Байер» пока находится в середине таблицы.

    Прогноз

    На победу «Локомотива» в грядущем поединке букмекеры дают коэффициент 3,45, ничья оценивается в 3,50, а успех «Байера» — в 2,17.

    Безусловно, оба коллектива сражаются за путевку в Лигу Европы, поэтому встреча в Москве станет ключевой в этой гонке. Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,88. 0

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    «Локомотив» — «Байер». Прогноз (к. 1.88) и ставки на тоталы в матче группового этапа ЛЧ 26 ноября 2019 года. Прогноз на «Локомотив» — «Байер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
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