«Локомотив» — «Байер». Прогноз (к. 1.88) и ставки на тоталы в матче группового этапа ЛЧ 26 ноября 2019 года

«Локомотив»
После четырех поединков в рамках группового этапа московский клуб находится на третьем месте в квартете D с 3 очками в активе. Столько же баллов имеет и оппонент из Германии.
Первый матч, прошедший в сентябре, оказался для «Локомотива» удачным, подопечные Юрия Семина на «Бай Арене» взяли верх над «фармацевтами» (2:1).
Затем в Лиге чемпионов красно-зеленые уступили «Атлетико» (0:2), а также дважды проиграли «Ювентусу» с одинаковым счетом — 2:1.
В последних поединках РПЛ «паровозы» сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1) и одолели «Тамбов» (3:2). В российском первенстве «Локомотив» идет вторым с 34 очками на счету.
«Байер»
На данный момент коллектив из Леверкузена находится на последнем месте в таблице своей группы, отставая от московской команды по результату первой очной встречи.
Стартовый матч в ЛЧ «львы» дома проиграли «Локомотиву» (1:2), после чего «Байер» был разгромлен в Турине «Ювентусом» (0:3).
А в первом поединке с «Атлетико» гости на «Ванда Метрополитано» минимально уступили хозяевам (0:1). Вторая игра данного противостояния завершилась победой «фармацевтов» (2:1).
Затем в 11 туре чемпионата Германии коллектив Петера Боса разобрался с «Вольфсбургом» (2:0), а после паузы на матчи сборных «львы» расписали мировую с «Фрайбургом» (1:1). В Бундеслиге «Байер» пока находится в середине таблицы.
Прогноз
На победу «Локомотива» в грядущем поединке букмекеры дают коэффициент 3,45, ничья оценивается в 3,50, а успех «Байера» — в 2,17.
Безусловно, оба коллектива сражаются за путевку в Лигу Европы, поэтому встреча в Москве станет ключевой в этой гонке. Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,88. 0