США — Канада. Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Лиги наций КОНКАКАФ 16 ноября 2019 года

В ночь на 16 ноября в четвертом туре Лиги наций КОНКАКАФ дивизиона А сборная США в Орландо примет команду Канады. Игра начнется в 03:00 по Москве. Прогноз на США — Канада.

США

Сборная США в этом году приняла участие в Золотом Кубке КОНКАКАФ, добравшись там до финала, где проиграла команде Мексики со счетом 0:1.

На том турнире «звездно-полосатые» до решающего матча выиграли в пяти поединках, забив в них 15 голов, а пропустили только один мяч.

После ЗКК-2019 «янки» сыграли в два товарняка, проиграв сперва 0:3 мексиканцам, а потом расписали мировую с Уругваем — 1:1.

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В Лиге наций американцы провели две игры, заработав в них три очка и отстают от своего предстоящего противника на шесть пунктов. Начали дебютный турнир они с разгрома Кубы (7:0), после чего уступили канадцам — 0:2.

Канада

Национальная команда Канады на континентальном турнире добралась до четвертьфинала, где проиграла сборной Гаити со счетом 2:3.

После того турнира «кленовые листья» играли только матчи Лиги наций. Сперва они в двух встречах переиграли Кубу: 6:0 — дома и 1:0 — в гостях. Затем обыграли дома американцев 2:0 и для победы в группе им можно даже проиграть в один мяч.

До игры в ЛН-2019 между собой эти сборные играли в 2016 году. И тогда «янки» обыграли канадцев со счетом 1:0.

Прогноз на США — Канада

Прогнозируем, что «звездно-полосатые» на своем поле смогут одержать победу с разницей в несколько мячей над своими северными соседями. 0