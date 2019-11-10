«Бетис» — «Севилья». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Примеры 10 ноября 2019 года

«Бетис» и «Севилья» встретятся в 13 туре испанской Примеры. Поединок, который пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Бетис» — «Севилья».

«Бетис»

«Огурцы» — 15 команда турнира. На их счету 13 очков. В худшем случае хозяева приблизятся вплотную к зоне вылета, а в лучшем — поднимутся на одну строчку. Так что возможностей для маневра у «бело-зеленых» не так уж и много.

Что касается результатов, то они неудовлетворительные, поскольку «Бетис» выиграл только один матч из пяти последних. Было это в позапрошлом туре в игре с «Сельтой»(2:1). После команда сыграла вничью с «Реалом» (0:0).

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Перед победой над «Сельтой» «двухцветные» уступили на выезде «Гранаде» (1:0). Это было пятое поражение команды в сезоне Примеры.

Но вот если рассмотреть отдельно домашние выступления, то там можно увидеть, что «севильцы» не проигрывали в пяти поединках кряду.

Из-за травм команда потеряла Карвалью, Хави Гарсию и Хуанми. Есть вероятность, что не сыграет Хоакин.

«Севилья»

«Севилья» наконец-то вернулась в топ-зону. Команда на пятой строчке. У нее 21 очко на счету. Гостям удалось выдержать четыре тура без поражений. После фиаско в матче с «Барсой» (4:0) клуб дважды выиграл и столько же раз сыграл вничью.

Со счетом 1:0 команда выиграла у «Леванте» и с результатом 2:0 удалось выиграть у «Хетафе». В прошлых двух турах «андалусийцы» встречались с «Валенсией» и «Атлетико». Там везде был одинаковый счет 1:1.

Таким образом, уже четыре матча кряду с участием «Севильи» заканчиваются с тоталом меньше 2.5.

Напомним, что среди недели, в четверг, гости разгромили в Лиге Европы «Дюделанж» 2:5. Скорее всего, что там «севильцы» много сил не потратили.

Прогноз

По коэффициентам — 3.45 и 2.17 на победу команд соответственно и 3.50 на ничью.

В матче будут голы. Особенно их стоит ждать от «Севильи». У них хорошая линия нападения. Так что около двух мячей можно будет увидеть.

Предлагаем ставку «тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.85. 0