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    Какой тотал ждать в матче «Бетис» — «Севилья»?

    «Бетис» — «Севилья». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Примеры 10 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Бетис» — «Севилья»
    Хесус Навас
    «Бетис» и «Севилья» встретятся в 13 туре испанской Примеры. Поединок, который пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Бетис» — «Севилья».
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    Футбол. Испания. Примера 10 Ноября 2019 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 23:00 Севилья Севилья
  • Севилья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.55
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.05
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    «Бетис»

    «Огурцы» — 15 команда турнира. На их счету 13 очков. В худшем случае хозяева приблизятся вплотную к зоне вылета, а в лучшем — поднимутся на одну строчку. Так что возможностей для маневра у «бело-зеленых» не так уж и много.

    Что касается результатов, то они неудовлетворительные, поскольку «Бетис» выиграл только один матч из пяти последних. Было это в позапрошлом туре в игре с «Сельтой»(2:1). После команда сыграла вничью с «Реалом» (0:0).

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    Перед победой над «Сельтой» «двухцветные» уступили на выезде «Гранаде» (1:0). Это было пятое поражение команды в сезоне Примеры.

    Но вот если рассмотреть отдельно домашние выступления, то там можно увидеть, что «севильцы» не проигрывали в пяти поединках кряду.

    Из-за травм команда потеряла Карвалью, Хави Гарсию и Хуанми. Есть вероятность, что не сыграет Хоакин.

    «Севилья»

    «Севилья» наконец-то вернулась в топ-зону. Команда на пятой строчке. У нее 21 очко на счету. Гостям удалось выдержать четыре тура без поражений. После фиаско в матче с «Барсой» (4:0) клуб дважды выиграл и столько же раз сыграл вничью.

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    Со счетом 1:0 команда выиграла у «Леванте» и с результатом 2:0 удалось выиграть у «Хетафе». В прошлых двух турах «андалусийцы» встречались с «Валенсией» и «Атлетико». Там везде был одинаковый счет 1:1.

    Таким образом, уже четыре матча кряду с участием «Севильи» заканчиваются с тоталом меньше 2.5.

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    • Напомним, что среди недели, в четверг, гости разгромили в Лиге Европы «Дюделанж» 2:5. Скорее всего, что там «севильцы» много сил не потратили.

    Прогноз

    По коэффициентам — 3.45 и 2.17 на победу команд соответственно и 3.50 на ничью.

    В матче будут голы. Особенно их стоит ждать от «Севильи». У них хорошая линия нападения. Так что около двух мячей можно будет увидеть.

    Предлагаем ставку «тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.85. 0

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