«Лацио» — «Лечче». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч чемпионата Италии 10 ноября 2019 года

В воскресенье, 10 ноября, «Лацио» в поединке 12-го тура итальянской Серии А сыграет с «Лечче». Встреча, которая на «Олимпико», начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Лацио» — «Лечче».

«Лацио»

Сейчас команда из столицы Италии находится на пятом четвертом в общем зачете Серии А, имея на своем счету 21 очко, добытых в 11 поединках.

После поражения от «Интера» в 5 туре чемпионата (1:0) «орлята» разгромили «Дженоа» (4:0), а затем в еврокубках одолели «Ренн» (2:1).

В 7 и 8 турах Серии А «Лацио» сыграл вничью. Подопечные Симоне Индзаги расписали мировую с «Болоньей» (2:2) и с «Аталантой» (3:3). А в Лиге Европы бело-голубые потерпели поражение от «Селтика» (2:1).

27 октября во Флоренции гости на стадионе «Артемио Франки» взяли верх над «Фиорентиной» (2:1), а спустя несколько дней «Лацио» разобрался с «Торино» (4:0).

Победа над «Миланом» (2:1) в гостях позволила «бьянкочелести» подняться на четвертую строчку, и омрачает клуб лишь поражение от «Селтика» в Лиге Европы посреди недели.

«Лечче»

«Лечче» подходит к грядущему матчу с серией из шести подряд матчей без побед. При этом стоит отметить, что в последних турах у команды Фабио Ливерани был не самый простой календарь.

«Лечче» сперва проиграл «Роме» (0:1), затем «Аталанте» (1:3) и сыграл вничью с «Миланом» (2:2). Правда, команда не проигрывает уже четыре матча кряду, отобрав очки у лидера «Ювентуса» (1:1).

В турнирной таблице Серии А «Лечче», набрав 10 очков, занимает 16-е место. У команды 13 забитых мячей и 21 пропущенный.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22, тогда как успех гостей оценивается в 12,0, а ничья — в 6,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Лацио» выиграет, и обе команды забьют за 2,25. 0